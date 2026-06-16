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16 de junio de 2026

SENAMA INVITA A PARTICIPAR EN EL IV CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA DE PERSONAS MAYORES

​Esta instancia busca destacar los talentos de las personas mayores, promover una vida activa y crear espacios de encuentro que fortalezcan el sentido de comunidad en torno a las tradiciones.

Visita a club Arturo Prat
La coordinación regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) se encuentra organizando el IV Campeonato Regional de Cueca de Personas Mayores, iniciativa que busca seleccionar a las parejas que representarán a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el 26° Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor, a realizarse durante el mes de septiembre en la comuna de Tomé.
 
Esta actividad se enmarca en el programa Envejecimiento Activo de SENAMA, con el objetivo de promover la participación social, el bienestar y la valoración de las personas mayores a través de espacios recreativos y culturales.
 
Para difundir esta actividad, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, visitó el Club de Cueca Arturo Prat de Punta Arenas, donde cada semana sus integrantes se reúnen para practicar la danza nacional.
 
En la oportunidad, la autoridad destacó el rol que cumplen estas organizaciones en la promoción de la participación de las personas mayores, señalando "que quisimos visitar esta emblemática agrupación liderada por Plácido Ortega y Sofía Contreras, matrimonio y pareja de bailarines que han sido premiados a nivel nacional y que, de manera desinteresada, abren sus puertas para motivar a otras personas mayores. Esto lo valoramos como Gobierno, ya que sabemos que las condiciones climáticas de nuestra región muchas veces dificultan la realización de actividades recreativas, por lo que estos espacios son fundamentales para fomentar el envejecimiento activo y la participación social".
 
Durante el año 2025, un total de once parejas participaron en el encuentro regional, lo que da cuenta del interés por este tipo de instancias que fortalecen la identidad cultural y el vínculo comunitario entre las personas mayores.
 
El campeonato regional está programado para el domingo 12 de julio en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, en horario por confirmar. Las parejas interesadas podrán inscribirse entre el viernes 19 de junio y el viernes 3 de julio de este año, de manera presencial en la coordinación regional de SENAMA, ubicada en calle Sarmiento 916 o a través del correo electrónico [email protected].
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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE PUNTA ARENAS

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