SENAMA DESTACA DERECHOS FUNDAMENTALES GARANTIZADOS EN LA NUEVA LEY INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), a través de su coordinación regional en Magallanes, presentó una campaña orientada a promover la nueva Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

​



La iniciativa busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de prevenir situaciones de abuso y maltrato, así como relevar el respeto, la dignidad y la protección de los derechos de las personas mayores, promoviendo una sociedad más inclusiva y consciente.

​



La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, junto a la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, y al alcalde Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, encabezaron esta instancia acompañados por personas mayores.

​



Al respecto, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó que "como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estamos comprometidos con el respeto fundamental hacia todas las personas. Por eso, valoramos la reciente publicación de la Ley Integral de Personas Mayores, que nos entrega herramientas concretas para resguardar legalmente sus derechos y asegurar un envejecimiento digno. Las personas mayores son ciudadanas con pleno derecho, cuya voz, autonomía y dignidad no caducan con los años. Invitamos a todas las familias de Magallanes a conocer esta normativa y a sumarse con compromiso a los diálogos que liderará SENAMA para la futura Política Nacional de Envejecimiento".

​

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, indicó "la Ley Integral significa un cambio de paradigma en las políticas públicas hacia las personas mayores, pasando de un enfoque asistencialista a otro que considera a las personas mayores como sujetos de derecho. De ahí la importancia del catálogo de 15 derechos fundamentales establecidos por esta ley, que entrega un marco de protección y promoción con un enfoque de envejecimiento digno, activo y saludable, con énfasis en la autonomía, la participación y la no discriminación".





4 ejes fundamentales de la nueva ley





1. Establece un catálogo de 15 derechos fundamentales entre los que destacan el derecho a la igualdad y la no discriminación, derecho al trato digno y respetuoso, acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, a la participación e integración comunitaria, a la educación, a la salud, a la conectividad, entre otros.





2. Se establece la figura del "abandono social" de las personas mayores con dependencia, entendiéndose cualquier acto que ponga en peligro la vida, integridad física o psíquica.





3. Fortalecimiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor: Las coordinaciones regionales pasarán a ser direcciones, cambio que será especialmente relevante para las regiones, porque implica una descentralización que fortalecerá su accionar.

​



4. Diseño de la Política Nacional de Envejecimiento: Este diseño estará a cargo de SENAMA y contempla instancias de participación ciudadana, a través de diálogos con la sociedad civil y los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores.