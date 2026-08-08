CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR LANZÓ RIFA DE LAS 39° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

El Club de Leones Cruz del Sur realizó el lanzamiento oficial de la Rifa de las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, iniciativa que busca reunir recursos para apoyar el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La actividad contó con la participación de empresas colaboradoras que aportaron los premios de esta nueva versión de la campaña, entre ellas Recasur, Hotel Casino Dreams, Aerovías DAP y Sánchez & Sánchez. Además, Zona Austral apoyará con espacios para la difusión, promoción y venta de los bonos.

Durante el lanzamiento, el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Francisco Barría Barrientos, destacó la colaboración del sector privado e invitó a nuevas empresas y a la comunidad a participar de esta iniciativa. Los bonos tendrán un valor de $2.000 y serán comercializados por socios de la institución en distintos puntos de venta, incluyendo Zona Austral, Mall Espacio Urbano y Banco Estado.

El sorteo se realizará el 21 de noviembre de 2026, durante el bloque estelar del evento de cierre de las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, que se desarrollará en el Teatro Municipal José Bohr.

Entre los premios de esta versión se encuentra un vehículo SUV Changan New CS15 MT, año 2026, como primer premio. Además, se sorteará un viaje para dos personas a Coyhaique, una gift card de $500.000, un televisor Philips de 55 pulgadas y un sillón bergere de un cuerpo.

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