GOBERNADOR DISTRITAL DE CLUB DE LEONES DESTACA LABOR DE CENTROS DE REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pedro Garrido, gobernador distrital del Club de Leones, junto a Alejandro Vásquez Servieri, presidente del Club de Leones, conversaron con la ciudadanía sobre la visita que se encuentra realizando la autoridad leonística a la región y el trabajo desarrollado en los centros de rehabilitación.

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En la instancia, abordaron la relevancia de estas iniciativas que, desde hace décadas, han contribuido significativamente al bienestar de personas que requieren apoyo en procesos de recuperación y tratamiento, consolidándose como un pilar fundamental en la comunidad.



En ese contexto, Pedro Garrido valoró especialmente la trayectoria y el impacto de estos espacios, señalando que “acá hay una obra magnifica que partió hace unos 40 años que da un servicio a mucha gente que lo necesita, es un ejemplo no solo la región sino para todo el leonismo a nivel internacional”. Durante la conversación, también se destacó el compromiso sostenido del Club de Leones con la comunidad, reflejado en el impulso y mantención de estos centros, así como en el trabajo colaborativo que permite fortalecer su alcance y cobertura en la región.



Finalmente, la visita del gobernador distrital se enmarca en un recorrido por distintas zonas, con el objetivo de conocer en terreno las iniciativas locales, reforzar el vínculo con los equipos de trabajo y proyectar nuevas acciones que continúen beneficiando a quienes más lo necesitan.



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