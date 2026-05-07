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7 de mayo de 2026

COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS ACCEDE A SERVICIOS PÚBLICOS EN "GOBIERNO EN TERRENO" ENCABEZADO POR BIENES NACIONALES

La actividad también incluyó a Registro Civil, ChileAtiende, Centro de Negocios Sercotec Cabo de Hornos y unidades de la Delegación.

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En una actividad que incluyó atención presencial de la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, se llevó a cabo una jornada de extensión horaria enmarcada en el programa "Gobierno en Terreno" de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en Puerto Williams. 

En esta instancia, una treintena de habitantes concurrieron a dependencias del edificio gubernamental con el fin de obtener información y resolver dudas en torno a la gestión y regularización de lotes fiscales. Además, el Registro Civil e Identificación, ChileAtiende, Centro de Negocios Sercotec Cabo de Hornos y la propia Delegación mediante la Unidad Social y Oficina de Subsidio Aéreo, se hicieron presentes con sus respectivas atenciones. 

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la presencia de la seremi Díaz, cuyo despliegue se consideró el primero de una autoridad del gabinete regional desde que inició el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el 11 de marzo pasado. "Esto nos pone muy contentos dada la relevancia que tiene este ministerio acá. El 90 por ciento de esta isla está bajo administración del Ministerio de Bienes Nacionales. Agradecemos a todas las instituciones que se sumaron a esta extensión horaria y que atendieron a las personas que llegaron durante esta jornada en la Delegación Antártica", sostuvo. 

Por su parte, la seremi Díaz, se mostró satisfecha tras las atenciones realizadas no sólo en la misma jornada de la extensión horaria, sino que también en el día anterior y posterior, confirmando el permanente interés de la comunidad por consultar aspectos relativos a esta cartera, especialmente en temáticas de arrendamientos o ideas de proyectos turísticos. "Nos satisface mucho saber que hay vecinos que tenían la intención de gestionar un viaje a Punta Arenas, especialmente para hacer consultas en nuestra Seremi, pero, cumpliendo una orden de nuestro Presidente José Antonio Kast, la instrucción es que las autoridades nos despleguemos en terreno. En casi el primer mes de administración que tengo, gestionamos de inmediato el viaje a Puerto Williams, porque era una necesidad muy manifiesta de parte de la comunidad. La administración de la mayor parte del territorio de la Provincia Antártica está en manos de Bienes Nacionales, así que particularmente para nosotros la importancia de estar acá es muy grande", manifestó. 

En esta última apreciación coincidió el vecino de Puerto Williams, Nelson Gunnel Nancul, quien calificó positivamente este despliegue de la seremi Díaz junto a su personal. "Me parece muy bien, porque cuesta llegar a las autoridades regionales, y esto me parece un muy buen paso para aclarar nuestras dudas. Está bien que venga presencialmente la autoridad para hablar con la comunidad. Es lo mejor para nosotros, se nos facilitan muchas cosas y aclaramos nuestras dudas", comentó.
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