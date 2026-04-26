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26 de abril de 2026

PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS CELEBRA 81 AÑOS COMO UNO DE LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES Y PRÍSTINOS DE CHILE

​El área protegida, ubicada en el archipiélago Wollaston, resguarda ecosistemas únicos y una biodiversidad adaptada a condiciones extremas en el extremo sur del país.

PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS

Este 25 de abril se conmemoraron 81 años del Parque Nacional Cabo de Hornos, uno de los espacios naturales más australes del planeta. Ubicado en el archipiélago Wollaston, el parque forma parte de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, destacando por la protección conjunta de ecosistemas terrestres y marinos en condiciones climáticas extremas.

El territorio alberga bosques subantárticos, turberas y tundra, donde habitan especies como el carancho negro, albatros, lobos marinos y delfines australes. Su biodiversidad refleja la adaptación de flora y fauna a uno de los entornos más desafiantes del mundo, marcado por fuertes vientos y condiciones oceánicas complejas.

Históricamente, el Cabo de Hornos ha sido reconocido como una de las rutas marítimas más exigentes, con más de 700 naufragios documentados a lo largo de los siglos. Este contexto le otorga un valor patrimonial adicional, vinculado tanto a la naturaleza como a la historia de la navegación en el extremo sur.

El acceso al parque es limitado y se realiza principalmente por vía marítima desde Puerto Williams, lo que contribuye a su conservación. Su condición de territorio remoto y poco intervenido lo posiciona como uno de los ecosistemas mejor preservados de la Patagonia chilena.

A más de ocho décadas de su creación, el Parque Nacional Cabo de Hornos continúa siendo un referente en conservación, recordando la importancia de resguardar espacios donde la naturaleza mantiene su equilibrio.


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CABO DE HORNOS CONSOLIDA LIDERAZGO REGIONAL EN RECICLAJE CON NUEVO ENVÍO DE RESIDUOS DESDE PUERTO WILLIAMS

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