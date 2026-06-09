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9 de junio de 2026

CICLO DE CINE EN MEMORIA DE PABLO TASCÓN CONTINÚA CON NUEVA FUNCIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD

La película ha sido facilitada para su programación por la Cineteca Nacional de Chile y será presentada el próximo miércoles 10 de junio, a las 18:30 horas, en el Salón Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes.

PabloCIEN

El Cine Club Patagonia continúa desarrollando el Ciclo de Cine en Memoria de Pablo Tascón España, socio fundador de la organización y uno de los impulsores de su conformación durante el año 2013, cuando surgió la iniciativa de crear un espacio con personalidad jurídica dedicado a la promoción del cine, la educación y la reflexión en torno al cine.

 
A lo largo de estos años, el Cine Club Patagonia ha impulsado diversas actividades culturales, entre ellas ciclos temáticos como Te Cito con Vampiros, cine policial, género y derechos humanos, además de encuentros y conversaciones virtuales durante el período de pandemia.

 
En esta oportunidad, el ciclo se desarrolla en alianza con la Vocalía de Cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG), encabezada por Abdías Cheuquepan, y cuenta además con la participación de Caroline Pavez, estudiante de la Universidad de Magallanes y recientemente electa presidenta del Cine Club Patagonia.

 
La iniciativa busca recordar la figura de Pablo Tascón desde aquellos espacios que también fueron parte de su vida: la educación, la cultura y el compromiso con la comunidad. Trabajador Social egresado de la Universidad de Magallanes, Pablo desarrolló una extensa trayectoria en distintos ámbitos del servicio público y social, manteniendo siempre una estrecha vinculación con las personas y los territorios.

 
Actualmente, el ciclo se encuentra en su segunda fecha de un total de cinco funciones programadas. En esta ocasión se exhibirá el documental "Cien Niños Esperando un Tren", del destacado realizador chileno Ignacio Agüero. La película ha sido facilitada para su programación por la Cineteca Nacional de Chile y será presentada el próximo miércoles 10 de junio, a las 18:30 horas, en el Salón Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes.

 
La mediación audiovisual posterior a la función estará a cargo de Patricio Riquelme Fagerström, también socio fundador del Cine Club Patagonia, quien compartirá antecedentes y reflexiones en torno a esta emblemática obra del cine documental chileno.

 
Todas las proyecciones del ciclo han sido gestionadas por el Cine Club Patagonia y cuentan con ingreso liberado para toda la comunidad, invitando a estudiantes, trabajadores, vecinos y vecinas de la región a participar de este espacio de encuentro, memoria y conversación a través del cine.

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UNA SOMBRA OSCILANTE: DOCUMENTAL FILMADO EN 16MM ENTRELAZA LA MEMORIA DE UN FOTÓGRAFO CHILENO EXILIADO CON EL PRESENTE DE SU HIJA

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