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16 de junio de 2026

CICLO DE CINE EN MEMORIA DE PABLO TASCÓN ESPAÑA CONTINÚA CON LA PROYECCIÓN DE “YA NO BASTA CON REZAR”

Las actividades desarrolladas durante las semanas anteriores han convocado a estudiantes, académicos y comunidad en general, permitiendo revisitar momentos y procesos fundamentales de la historia social y cultural de Chile.

YA NO BASTA CON REZAR_ 17 junio

El próximo miércoles 17 de junio, a las 18:30 horas, en el Salón Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, se realizará la III exhibición del Ciclo de Cine en Memoria de Pablo Tascón España, iniciativa organizada por Cine Club Patagonia en colaboración con la Vocalía de Cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, en alianza con la Cineteca Nacional de Chile y Casa Morada.

 
Este ciclo busca generar espacios de encuentro y reflexión a partir del cine chileno, recordando a Pablo Tascón España, trabajador social egresado de la Universidad de Magallanes y socio de Cine Club Patagonia, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada al trabajo comunitario y la promoción del bienestar social. La selección de las obras exhibidas dialoga con temas que formaron parte de sus intereses y convicciones: la justicia social, la educación, la organización comunitaria y el acceso a la cultura como herramienta de transformación social.

 
Las actividades desarrolladas durante las semanas anteriores han convocado a estudiantes, académicos y comunidad en general, permitiendo revisitar momentos y procesos fundamentales de la historia social y cultural de Chile. Las obras exhibidas han abordado diversas expresiones artísticas y comunitarias, desde el muralismo y el arte urbano hasta experiencias de educación popular y acceso a la cultura a través del cine, poniendo en valor el aporte del audiovisual a la memoria colectiva del país.

 
En esta oportunidad se exhibirá la película “Ya no basta con rezar” (1972), dirigida por Aldo Francia, médico, pediatra y una de las figuras fundamentales del Nuevo Cine Chileno. Junto a Raúl Ruiz y Miguel Littin, es considerado uno de los principales impulsores de este movimiento cinematográfico. En 1962 participó en la fundación del Cine Club de Viña del Mar, impulsó la revista Cine Foro y fue parte de las iniciativas que dieron origen a la primera Escuela de Cine desarrollada en Chile.

 
SINOPSIS Ambientada en la ciudad de Valparaíso, esta obra aborda las relaciones entre la fe cristiana y la búsqueda de justicia social. La historia retrata el proceso interno de un sacerdote católico que, enfrentado a las desigualdades e injusticias presentes en su entorno y a la indiferencia de la jerarquía eclesiástica, decide asumir un compromiso activo con las transformaciones sociales que demanda la comunidad.

 
La actividad contempla además un espacio de mediación audiovisual posterior a la exhibición, a cargo de Patricio Riquelme F., socio fundador de Cine Club Patagonia.

 
La entrada es gratuita y abierta a toda la comunidad

 
Otros antecedentes:

 
FICHA TÉCNICA

 
• Título: Ya no basta con rezar
• País: Chile
• Año: 1972
• Formato: 35 mm / Color
• Género: Ficción
• Duración: 80 minutos
• Dirección: Aldo Francia
• Guion: Aldo Francia, José Román, Darío Marcotti y Jorge Durán
• Elenco: Marcelo Romo, Tennyson Ferrada, Leonardo Perucci, Roberto Navarrete, Claudia Paz, Rubén Sotoconil, Mario Montilles, Eugenio Guzmán, Mónica Carrasco, Osvaldo Rodríguez, Gonzalo Palta, Arnaldo Berríos, Pedro Álvarez, Marta Contreras, Tito Mery, Rolando Rivillo, Julio Hidalgo y Guillermo Aguayo.
• Casa productora: Cine Nuevo Viña del Mar
• Música: Osvaldo Rodríguez y Tiempo Nuevo
• Sonido: Jorge Di Lauro
• Estreno: 28 de agosto de 1972





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