PROFESIONALES DE SALUD IMPULSAN ACTIVIDADES POR LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA EN PUNTA ARENAS

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, los nutricionistas Javier Toledo, del Cecosf Sandra Vargas, y Karla Cano, del CESFAM Dr. Mateo Bencur, abordaron la importancia de la lactancia materna como una estrategia de salud integral, destacando los avances que ha tenido el trabajo multidisciplinario en la Atención Primaria y extendiendo la invitación a participar en una nueva edición de "Tetapaloozaa", actividad que se realizará el próximo 1 de agosto desde las 14:30 horas en el CESFAM Dr. Mateo Bencur.

Durante la conversación, ambos profesionales señalaron que la promoción de la lactancia ya no se limita únicamente al momento de amamantar, sino que incorpora el acompañamiento durante el embarazo, el posparto y la participación activa de la familia.

Karla Cano explicó que uno de los principales desafíos ha sido ampliar la mirada respecto de la lactancia materna.

"Lo más importante es ir fortaleciendo los equipos, ir integrando a los profesionales que vaya siendo cada vez un equipo más multidisciplinario, que abarque no solamente lo que tiene que ver con la parte técnica de la lactancia. Muchas veces uno se aboca quizás solo a esa parte. Pero detrás de esa persona que está practicando este acto hay toda una familia, hay toda una historia partiendo desde la gestación."

La nutricionista agregó que el trabajo de la red de salud se mantiene durante todo el año, aunque cobra especial relevancia en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora entre el 1 y el 7 de agosto.

Asimismo, destacó que actualmente existen mayores herramientas de apoyo para las madres, entre ellas las clínicas de lactancia disponibles en los establecimientos de Atención Primaria.

"Uno de nuestros desafíos es masificar esta actividad, que sepan que esta prestación existe, es de acceso inmediato, o sea, nosotros estamos tratando de dar esa libertad de que pueda haber siempre un cupo disponible para esa madre que necesita asesoría."

Respecto de las consultas más frecuentes, Cano indicó que la mayoría de las atenciones están relacionadas con dificultades en la técnica de amamantamiento, molestias o inseguridades propias del proceso, situación que hace indispensable acudir oportunamente a profesionales especializados.

"Todos los casos son individuales, entonces por eso es importante y hacemos siempre el llamado a asesorarse a tiempo, ojalá de forma profesional para que justamente uno les dé como esta visión un poco más amplia de tener en cuenta que no todas las indicaciones le van a servir a las mamás o todos los bebés son distintos, se comportan de forma diferente, entonces hay que ir evaluándolo caso a caso."

Por su parte, Javier Toledo destacó que la tradicional feria de lactancia, organizada hace varios años por la Atención Primaria, este año tendrá como sede el CESFAM Dr. Mateo Bencur, buscando fortalecer el vínculo entre la comunidad y el establecimiento de salud.

"Esta actividad tiene relación con la lactancia y con actividades que nos ayudan a generar este autocuidado que decía Carla, como siempre en relación a la salud mental, y van a haber diferentes actividades grupales y talleres grupales."

La jornada incluirá laboratorios sensoriales para niños desde los seis meses, talleres de porteo, estimulación de la lectura, pilates para gestantes y puérperas, preparación del piso pélvico, primeros auxilios pediátricos, comunicación temprana con bebés, salud mental en el posparto y estimulación temprana, entre otras actividades desarrolladas junto a profesionales y organizaciones colaboradoras.

Toledo también enfatizó la estrecha relación entre la salud mental y la lactancia.

"Nuestro psicólogo nos va a ayudar con la salud mental en el postparto y la lactancia. Como ya dijo Carla, la salud mental tiene mucho y mucho que ver con la lactancia. De hecho, una persona que tiene una enfermedad de salud mental o que se encuentra en un proceso de estrés constante, se puede ver mermada la lactancia materna."

Ambos profesionales coincidieron en que uno de los cambios más importantes de los últimos años ha sido la incorporación de la familia como parte fundamental del proceso.

En ese sentido, Javier Toledo señaló:

"Antes se pensaba que la lactancia estaba abocada solamente a la persona que daba pecho, pero ahora sabemos que la familia tiene un rol fundamental en la protección de la lactancia, ya que junto con eso también generamos el apoyo a la madre o a la persona que esté dando pecho."

Finalmente, explicó que las asesorías prenatales buscan precisamente fortalecer esa red de apoyo desde antes del nacimiento.

"La idea es que siempre vayan con una persona que sea significativa, no es necesario que sea la mamá, no es necesario que sea la pareja, puede ser cualquier persona que la pueda acompañar durante el periodo de lactancia, sobre todo durante el primer mes que es donde es más crítico. Con estas indicaciones hemos tenido bastante buena recepción, la verdad, y eso habla también del cambio cultural o de la importancia que se le está dando a la lactancia materna en este último tiempo."





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