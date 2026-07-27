MÁS DE UN CENTENAR DE PERROS FUERON ATENDIDOS EN OPERATIVO VETERINARIO MUNICIPAL

Una positiva respuesta de la comunidad tuvo el operativo veterinario organizado por la Municipalidad de Punta Arenas en la Junta de Vecinos N° 39 de la población José de los Santos Mardones. Desde las 11:00 hrs, los vecinos llegaron junto a sus mascotas para acceder a las 120 atenciones gratuitas destinadas a perros, en una jornada orientada a fomentar la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal.





Durante el operativo se realizaron implantaciones de microchip, vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y orientación para el Registro Nacional de Mascotas.





El médico veterinario de la Municipalidad de Punta Arenas, José Luis Carreño, valoró la convocatoria registrada durante la jornada y destacó el interés de los vecinos por cumplir con las medidas de tenencia responsable. "Hubo un gran apoyo y concurrencia de las personas, mucho interés por ir y conocer y mantener al día a la mascota, lo cual obviamente va a dar el beneficio a la mascota y el propietario, ya que en términos simples, se evitan enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas", afirmó.





El profesional explicó que la mayoría de los perros atendidos correspondió a cachorros de entre tres y cuatro meses, además de animales adultos que requerían completar su calendario sanitario.

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Entre quienes aprovecharon el operativo estuvo Neidis Alarcón, quien llevó a sus mascotas, Pechita y Luna. "Nosotros decidimos rescatarlas, pero muchas veces no tenemos los medios para vacunarla y eso. La alimentamos, la cuidamos, pero con estos operativos nos ayudan a que podamos mantenerle sus vacunas al día y sus controles al día", comentó.

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Desde el municipio recordaron que quienes no asistieron al operativo, pero necesitan este servicio, pueden acceder a ellos reservando hora los primeros días de cada mes en la página web municipal, para luego ser atendidos los martes y jueves en las instalaciones de la Dirección de Medioambiente.

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