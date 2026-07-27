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27 de julio de 2026

MÁS DE UN CENTENAR DE PERROS FUERON ATENDIDOS EN OPERATIVO VETERINARIO MUNICIPAL

​La iniciativa entregó prestaciones gratuitas de vacunación antirrábica, implantación de microchip, desparasitación y orientación sobre el Registro Nacional de Mascotas.

PO 9
Una positiva respuesta de la comunidad tuvo el operativo veterinario organizado por la Municipalidad de Punta Arenas en la Junta de Vecinos N° 39 de la población José de los Santos Mardones. Desde las 11:00 hrs, los vecinos llegaron junto a sus mascotas para acceder a las 120 atenciones gratuitas destinadas a perros, en una jornada orientada a fomentar la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal.

Durante el operativo se realizaron implantaciones de microchip, vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y orientación para el Registro Nacional de Mascotas.

El médico veterinario de la Municipalidad de Punta Arenas, José Luis Carreño, valoró la convocatoria registrada durante la jornada y destacó el interés de los vecinos por cumplir con las medidas de tenencia responsable. "Hubo un gran apoyo y concurrencia de las personas, mucho interés por ir y conocer y mantener al día a la mascota, lo cual obviamente va a dar el beneficio a la mascota y el propietario, ya que en términos simples, se evitan enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas", afirmó.

El profesional explicó que la mayoría de los perros atendidos correspondió a cachorros de entre tres y cuatro meses, además de animales adultos que requerían completar su calendario sanitario.

Entre quienes aprovecharon el operativo estuvo Neidis Alarcón, quien llevó a sus mascotas, Pechita y Luna. "Nosotros decidimos rescatarlas, pero muchas veces no tenemos los medios para vacunarla y eso. La alimentamos, la cuidamos, pero con estos operativos nos ayudan a que podamos mantenerle sus vacunas al día y sus controles al día", comentó.

Desde el municipio recordaron que quienes no asistieron al operativo, pero necesitan este servicio, pueden acceder a ellos reservando hora los primeros días de cada mes en la página web municipal, para luego ser atendidos los martes y jueves en las instalaciones de la Dirección de Medioambiente.


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