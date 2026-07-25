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25 de julio de 2026

MINISTRO QUIROZ DESTACA LABOR DE EXSUBSECRETARIO TRAS SU RENUNCIA POR TEST DE DROGAS

El ministro de Hacienda valoró el trabajo realizado por Juan Pablo Rodríguez y señaló que es necesario esperar el resultado de la contramuestra. Desde el Gobierno defendieron los controles a las autoridades, mientras la oposición pidió aclaraciones sobre el caso.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lamentó este viernes la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien presentó su renuncia luego de arrojar un resultado positivo en un test de drogas. La exautoridad ha señalado que no consume drogas y se encuentra a la espera del resultado de una contramuestra.

Consultado por la situación, Quiroz destacó el trabajo desarrollado por Rodríguez durante su gestión y evitó cuestionar la decisión adoptada por el Ejecutivo. "Ha sido un tremendo aporte al ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no hubiesen sido posibles sin su colaboración. Yo creo que en esa materia es mejor siempre esperar a que el proceso termine", señaló.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la aplicación de controles a las autoridades, indicando que quienes ejercen funciones públicas deben someterse a este tipo de exámenes y que es necesario mantener un criterio estricto frente al consumo de drogas. En tanto, desde la oposición solicitaron al Ejecutivo transparentar si otras autoridades sometidas a estos controles también han registrado resultados positivos.

De acuerdo con Radio Bío Bío, en el Gobierno estiman que mantener al exsubsecretario en el cargo mientras se esperaba el resultado de la contramuestra era una situación inviable debido a la responsabilidad del puesto y a que el examen terminaría siendo de conocimiento público. Con la salida de Juan Pablo Rodríguez, suman 32 las autoridades que han dejado la administración del presidente José Antonio Kast.


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SUBSECRETARIO DE HACIENDA RENUNCIA TRAS TEST POSITIVO DE DROGA Y NIEGA SER CONSUMIDOR

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