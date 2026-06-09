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9 de junio de 2026

HACIENDA PUBLICA DECRETO FISCAL Y CAMBIA META DE DÉFICIT ESTRUCTURAL A 2030: ADMITE QUE NO SERÁ DE 0%, SINO DE 1,5% DEL PIB

En cambio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que sí se mantiene la meta de deuda pública de 45% del PIB, aunque reconoció que puede haber imponderables en algún año que hagan superar ese límite.

ministroquiroz

Finalmente, el gobierno de José Antonio Kast publicó la meta fiscal que guiará el manejo de las finanzas públicas durante esta administración.

Y como se anticipó, no cumplirá con la promesa de campaña de llegar a balance fiscal de 0% estructural al 2030.

De acuerdo a lo informado este martes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al 2030 el gobierno se compromete a un balance fiscal estructural de -1,5% del PIB, es decir, se mantendrá el déficit.

La ruta parte de un -2,6% del PIB en 2026, -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030.

La meta al 2030 es levemente inferior a lo proyectado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que fue de -1,8% del PIB.

Lo que sí se mantuvo como meta fue que la deuda pública como porcentaje del PIB no superará el 45% del PIB.

El ministro aclaró que la meta de mantener el límite de la deuda en 45% del PIB es anual, es decir, el objetivo es no superar ese límite, aunque reconoció que pueden haber imponderables que podrían llevar a que ese techo se sobrepase.

Según lo señalado por Quiroz, en este compromiso fiscal se incluyeron los efectos de la megarreforma que hoy se tramita en el Senado.

El ministro afirmó que la reducción del déficit fiscal tendrá directa relación con el crecimiento económico. Además, explicó que los supuestos detrás del crecimiento económico son los mismos que contiene el proyecto de reconstrucción o megarreforma. 

Fuente: latercera.com

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