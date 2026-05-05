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5 de mayo de 2026

MINISTRO QUIROZ ANTE POSIBLE ALZA EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES: “VAMOS A HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE NO SUCEDA”

Cabe destacar que el pasado 26 de marzo se registró un alza histórica, tras las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

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El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, se refirió al eventual alza de los combustibles que se prevé para este jueves 7 de mayo.

Tras participar en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, fue consultado sobre este tema y señaló que el impacto de la guerra en Medio Oriente, junto con los ajustes realizados, permite actualmente cierta “flexibilidad” conforme a la ley.

Sin embargo, aclaró que no puede entregar una estimación concreta.

“No puedo asegurarlo, hay que hacer los cálculos el día que corresponde, con la ley en la mano, y seguir las reglas que corresponden”, enfatizó. Y subrayó: “Vamos a hacer todo lo posible para que no suceda, pero tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando nos corresponda”.

Esto, en medio de proyecciones que apuntan a un incremento de precio de entre $25 y $36 por litro.

Cabe destacar que el pasado 26 de marzo se registró un alza histórica, tras las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Fuente: cnnchile.com




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