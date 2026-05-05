MINISTRO QUIROZ ANTE POSIBLE ALZA EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES: “VAMOS A HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE NO SUCEDA”

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, se refirió al eventual alza de los combustibles que se prevé para este jueves 7 de mayo.

Tras participar en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, fue consultado sobre este tema y señaló que el impacto de la guerra en Medio Oriente, junto con los ajustes realizados, permite actualmente cierta “flexibilidad” conforme a la ley.

Sin embargo, aclaró que no puede entregar una estimación concreta.

“No puedo asegurarlo, hay que hacer los cálculos el día que corresponde, con la ley en la mano, y seguir las reglas que corresponden”, enfatizó. Y subrayó: “Vamos a hacer todo lo posible para que no suceda, pero tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando nos corresponda”.

Esto, en medio de proyecciones que apuntan a un incremento de precio de entre $25 y $36 por litro.

Cabe destacar que el pasado 26 de marzo se registró un alza histórica, tras las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Fuente: cnnchile.com



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