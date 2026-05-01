ACTIVIDAD EDUCATIVA CON BÚSQUEDA DEL TESORO ACERCÓ A NIÑOS AL PATRIMONIO EN MUSEO BORGHATELLO

Una actividad educativa basada en una búsqueda del tesoro se desarrolló en el Museo Maggiorino Borgatello de Punta Arenas, donde niñas y niños participaron en una experiencia que integró juego, imaginación y contenidos vinculados al patrimonio natural y cultural.

La jornada fue organizada por el proyecto Los Curioscópicos junto a la fundación WhaleSound, en el marco de la exposición “Historia visual del Parque Marino Francisco Coloane”. La actividad contó con la participación de estudiantes del espacio educativo Conectarte, quienes recorrieron el museo a través de distintas pistas que guiaban el aprendizaje.

Durante el recorrido, los participantes exploraron contenidos relacionados con historia, ciencia y territorio, utilizando dinámicas lúdicas que permitieron interactuar con las vitrinas y exposiciones del museo. La propuesta buscó acercar estos conocimientos de manera didáctica, promoviendo la curiosidad y el interés por el entorno.

Desde la organización señalaron que este tipo de iniciativas busca acercar áreas protegidas y contenidos patrimoniales a la comunidad, considerando la distancia geográfica de estos espacios. En esa línea, destacaron la importancia de generar experiencias educativas que conecten con públicos infantiles.

La actividad también fue valorada por el equipo del museo, quienes destacaron la importancia de incorporar metodologías innovadoras para acercar el conocimiento a nuevas generaciones, reforzando el vínculo entre educación, cultura y territorio.

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