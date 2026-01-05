CON DIVERSAS EXPOSICIONES, MUSEO YAGAN USI – MARTÍN GONZÁLEZ CALDERÓN CULMINARÁ V° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO DEL ONAŠAGA

​El Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón (MTYU - MGC) prepara diversas actividades para culminar el V Encuentro Internacional de Arqueología y Patrimonio del Onašaga. Estas se llevarán a cabo en dependencias del museo, ubicado en Puerto Williams, a partir del jueves 8 de enero hasta el sábado 10 del mismo mes y están siendo organizadas en conjunto con el Centro Austral de Investigaciones Científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CADIC - CONICET), con sede en Ushuaia.



Las tres jornadas contarán con charlas impartidas por investigadores de Chile, Argentina, Austria e Italia, centradas en la arqueología, la historia y el patrimonio cultural vinculado al Onašaga (Canal Beagle en lengua yagan). Además de los investigadores, en las ponencias participarán integrantes de las comunidades yagan de Bahía Mejillones (Isla Navarino, Chile) y Paiakoala (Ushuaia, Argentina), además de miembros del ecosistema educativo de Puerto Williams. Las actividades también incluyen un recorrido patrimonial por la costa norte de la Isla Navarino y la presentación del libro Wata Čis. Cuento antiguo de la escritora yagan Cristina Zárraga.



“El encuentro constituye una instancia de enorme relevancia para la construcción colectiva de conocimiento sobre el pasado del Canal Beagle. Estas exposiciones permitirán de una manera clara contextualizar la profundidad temporal de la relación que tienen las poblaciones humanas con el paisaje fueguino, aportando herramientas clave para la valoración y la protección del patrimonio humano y arqueológico”, explica Francisco Zangrando, director del CADIC - CONICET.



El evento permitirá a los vecinos de Puerto Williams conocer de forma directa las diversas investigaciones arqueológicas y sobre patrimonio que se han realizado en torno al Onašaga. Para Alberto Serrano, director del Museo Territorial Yagan Usi, este quinto encuentro “entrega la oportunidad de tener acá en Puerto Williams a los investigadores en una instancia para entregar y compartir resultados, reflexiones y saberes que han acumulado en estos años de investigación sobre el territorio con la comunidad que lo habita, con la oportunidad de dialogar y hacer preguntas”, sostiene.



Colaboración desde ambas riberas del canal

Uno de los elementos que destaca del V Encuentro Internacional de Arqueología y Patrimonio del Onašaga, es el carácter colaborativo que posee la instancia, especialmente entre investigadores chilenos y argentinos, cuyos trabajos se sitúan en ambas costas del Beagle. “Este encuentro es significativo dado que promueve una gestión participativa del patrimonio basada en el respeto mutuo, la colaboración y el reconocimiento de la diversidad de voces que conforman la historia del canal Beagle”, afirma Francisco Zangrando.



Lo anterior se complementa con la participación de las comunidades yagan de Puerto Williams y Ushuaia, un hecho relevante considerando el histórico momento de reivindicación por el que atraviesan estas organizaciones. “Ellos nos van a contar de los trabajos que han realizado estos años porque, producto de los acontecimientos históricos, las comunidades indígenas del sur austral se encuentran en un proceso de revitalización cultural por las difíciles historias y el genocidio que han experimentado acá en el archipiélago”, explica Alberto Serrano.



La primera jornada del V Encuentro Internacional de Arqueología y Patrimonio del Onašaga comenzará el jueves 8 de enero a las 18 horas en el Museo Territorial Yagan Usi de Puerto Williams. Las intervenciones de ese día estarán a cargo del MTYU - MGC; la Comunidad Indígena Yaghan de Bahía Mejillones; el CADIC - CONICET; la Universidad de Magallanes y la Comunidad Yagán Paiakola Ushuaia. El cierre de las exposiciones dará paso a un cóctel para todos los asistentes.













