CORMAG EXPONE AVANCES DE SU INSTALACIÓN Y CARTERA DE INVERSIONES EN ENCUENTRO NACIONAL SOBRE DESCENTRALIZACIÓN

​En el marco del Encuentro “Desafíos de Gobernabilidad y Descentralización 2026–2030”, la Gerenta General de la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) participó como expositora en esta instancia de carácter nacional realizada en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia. La actividad reunió a autoridades regionales, representantes del mundo académico y actores estratégicos vinculados al desarrollo territorial.



El encuentro es organizado por la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Regionales de Chile (ANCORE), el Gobierno Regional de Los Ríos y la Universidad Austral de Chile, consolidándose como un espacio clave de diálogo en torno al fortalecimiento de la gobernanza territorial y al avance del proceso de descentralización en el país.



Durante su presentación, la Gerenta General de CORMAG dio a conocer los avances en el proceso de instalación de la corporación, destacando el trabajo realizado para consolidar una gobernanza moderna, articulada con el Gobierno Regional y alineada con las prioridades estratégicas del territorio.



Asimismo, expuso el estado de la cartera de iniciativas de inversión, subrayando proyectos orientados a fortalecer la diversificación productiva, las competencias laborales, el desarrollo social y deportivo, el turismo sostenible, la industria creativa y la innovación, todos ejes clave para el crecimiento económico de la región más austral del país.



La participación de CORMAG en este espacio de diálogo nacional reafirma su compromiso con una descentralización efectiva, donde las regiones no solo administran recursos, sino que también lideran su propio modelo de desarrollo, con identidad territorial, visión de largo plazo y colaboración público-privada.



Con su presencia en este tipo de instancias, la corporación continúa consolidando su posicionamiento a nivel nacional como un actor relevante en la promoción de inversión estratégica y en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para Magallanes y la Antártica Chilena, proyectando a la región como un referente en gestión regional desde el extremo sur del mundo.





