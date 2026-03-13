GOBIERNO DESIGNA A LOS NUEVOS DELEGADOS PRESIDENCIALES PROVINCIALES EN MAGALLANES

El Gobierno de Chile informó el nombramiento de los delegados presidenciales provinciales en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, designaciones realizadas por el Presidente José Antonio Kast a dos días del cambio de mando.

De acuerdo con el comunicado oficial, las nuevas autoridades provinciales en la región serán Liber Marel Lazo Navarro en Última Esperanza, Margarita Norambuena Caviedes en Tierra del Fuego y Rodolfo Moncada Salazar en la Provincia Antártica Chilena.

Liber Lazo Navarro, militante del Partido Republicano, fue candidato a alcalde de Puerto Natales en las elecciones municipales de 2024, instancia en la que obtuvo 5,9% de los votos. Con este nombramiento asumirá la conducción de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza.

En Tierra del Fuego, la designación recayó en Margarita Norambuena Caviedes, quien cuenta con experiencia previa en la administración pública regional. Durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera se desempeñó como gobernadora provincial y mantiene vínculos con Renovación Nacional. Además, es egresada de Turismo de la Escuela Superior de Comercio Exterior y ha participado en organizaciones del sector productivo local, como la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y la Cámara de Turismo de Timaukel.

En tanto, para la Provincia Antártica Chilena fue designado Rodolfo Moncada Salazar, ex consejero regional y militante de Renovación Nacional, quien asumirá la representación del Ejecutivo en dicho territorio.

Las delegaciones presidenciales provinciales cumplen un rol clave en la coordinación de los servicios públicos y en la representación del Gobierno en cada provincia, articulando el trabajo del Estado con las autoridades regionales y comunales.

Con estos nombramientos, el Ejecutivo comienza a conformar la estructura administrativa del nuevo gobierno en el territorio austral, proceso que continuará con la designación de secretarios regionales ministeriales (seremis) en las distintas carteras.



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