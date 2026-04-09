SENADOR BIANCHI IMPULSA SOLUCIÓN POR CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO: GESTIONA REBAJAS Y SUBSIDIO JUNTO A TRANSPORTES Y AUTORIDADES DE GOBIERNO ANTE ALZA DE TARIFAS

El senador por Magallanes, Karim Bianchi, manifestó su profunda preocupación por el impacto directo que el alza en los combustibles está generando en los habitantes de Magallanes, principalmente hizo referencia a las familias de Tierra del Fuego, debido en el costo del cruce marítimo hacia Punta Arenas.



“Los habitantes de Tierra del Fuego están siendo directamente afectados por el aumento del valor de los combustibles. Hoy se ha encarecido de manera significativa el traslado hacia Punta Arenas, afectando especialmente a quienes deben viajar por razones esenciales, como atenciones médicas o trámites impostergables”, señaló el parlamentario.



En esa línea, el senador informó que ha sostenido conversaciones con la empresa TABSA y con la Delegación Provincial, con el objetivo de buscar alternativas concretas que permitan aliviar el costo que hoy enfrentan las familias fueguinas.

“He conversado con el gerente de TABSA y también con la delegada provincial para explorar mecanismos que permitan una rebaja en las tarifas. Además, hemos oficiado al Ministro de Transportes para solicitar un subsidio especial, porque el actual claramente no está funcionando. Esta es la única vía de conexión que tienen con el continente, y por lo tanto, requiere un apoyo mucho más decidido del Estado”, enfatizó.



Asimismo, el legislador expresó su preocupación por la baja ejecución de los pasajes subsidiados durante el último trimestre, apuntando a trabas administrativas que impidieron su correcto uso.



“Es inaceptable que, habiéndose financiado pasajes, menos del 50% se haya utilizado. Eso demuestra que hubo obstáculos administrativos que terminaron perjudicando directamente a la gente. No puede ser que los beneficios existan en el papel, pero no lleguen a quienes los necesitan”, sostuvo.



El senador valoró, sin embargo, las gestiones recientes de la actual delegada provincial para facilitar el acceso a estos beneficios: “Quiero reconocer que hoy existe una mayor disposición para que estos pasajes sean efectivamente utilizados, lo que permite paliar en parte esta emergencia”.



Karim Bianchi fue enfático en señalar que las medidas actuales son insuficientes y que se requiere una respuesta urgente del Gobierno: “Más aún cuando el Estado está recaudando más recursos producto del alza en los combustibles, Es momento de que esa mayor recaudación se traduzca en apoyo real para las personas y se actúe con soluciones concretas, concluyó.

