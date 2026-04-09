MUNICIPALIDAD DE NATALES INICIA GESTIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL AERÓDROMO

​El sostenido crecimiento que vive Puerto Natales en materia turística y de conectividad aérea llevó a la Municipalidad a iniciar gestiones para asegurar el cumplimiento de las inversiones comprometidas para el Aeródromo Teniente Julio Gallardo, infraestructura clave para el desarrollo de la provincia.



Actualmente el aeropuerto moviliza cerca de 320 mil pasajeros al año, cifra que aumentó 23,2% entre 2024 y 2025, impulsada principalmente por el turismo internacional que llega para visitar el cercano Parque Nacional Torres del Paine y por el posicionamiento de la ciudad como puerta de entrada a la Patagonia.



Las proyecciones indican que el aeródromo podría superar los 600 mil pasajeros hacia el año 2035, lo que ha impulsado un ambicioso plan de inversiones para modernizar la infraestructura aeroportuaria.



Entre las iniciativas destaca la inversión superior a $13 mil millones destinada a la conservación de la pista, obra proyectada para ejecutarse en 2027 y considerada fundamental para avanzar en el proyecto de ampliación del terminal aéreo.



Este plan contempla además la construcción de un nuevo terminal de pasajeros de más de 10.500 metros cuadrados, lo que permitirá aumentar significativamente la capacidad del recinto y responder al crecimiento turístico que experimenta la comuna.



La alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, señaló que el municipio mantendrá un seguimiento permanente del proceso para asegurar que los compromisos se concreten.



“Puerto Natales está creciendo y necesita que el Estado acompañe ese desarrollo con infraestructura acorde. Nuestro compromiso es velar porque las inversiones comprometidas se ejecuten y que nada detenga el progreso de nuestra comuna y de las familias natalinas”, afirmó.



Desde el municipio destacaron que el crecimiento del tráfico aéreo, junto con las operaciones vinculadas al turismo internacional y las expediciones hacia la Antártica, consolidan a Puerto Natales como uno de los principales polos turísticos y de conectividad del sur de Chile.



Ante las legítimas dudas de la comunidad sobre el avance de estos proyectos, la Municipalidad de Natales ha oficiado formalmente a la Delegación Presidencial, a la Dirección de Aeropuertos del MOP y a la DGAC. La postura institucional es firme, se requiere el compromiso de todas las instancias gubernamentales para que los recursos y plazos se respeten, asegurando la seguridad operacional de un recinto clave para nuestra economía local y regional.



Complementando las gestiones administrativas ya iniciadas ante los organismos gubernamentales, la alcaldesa Ana Mayorga ha solicitado formalmente reuniones de trabajo con las aerolíneas que prestan servicios en la zona. El objetivo es transmitir la preocupación por el impacto negativo que el estancamiento de las inversiones comprometidas pudiera afectar a la comuna y su desarrollo. En este sentido, la autoridad busca que las empresas contribuyan mediante la consolidación de una tarifa preferente para los habitantes de la comuna, de modo que las variaciones en los precios derivadas del alza en los combustibles no afecten la movilidad de los ciudadanos, asegurando que el desarrollo de este importante polo de conectividad beneficie directamente el bienestar de las familias natalinas









