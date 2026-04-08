LA UF NO DA RESPIRO Y TRASPASARÁ LOS $40.000, TRAS ÚLTIMO IPC

Luego que se conociera el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) -correspondiente a marzo de 2026- la Unidad de Fomento (UF) traspasará prontamente los $40.000.

De acuerdo al Banco Central, la UF tiene este miércoles un valor de $39.841,72.

Ante el alza de la gasolina y el petróleo diésel, que empujaron una variación de 1,0% del IPC durante el mes pasado, la UF subirá $398 y, por tanto, alcanzará los $40.239.

La UF representa la reajustabilidad del peso de acuerdo con la inflación: sus ajustes dependen directamente del IPC (en palabras simples, su valor en pesos se recalcula cada mes en función de dicho índice).

Su alza tiene incidencia directa en el bolsillo de las familias, ya que es de amplio uso en el sistema financiero y crediticio chileno, de manera tal que muchos de los compromisos que adquiere una persona se expresan con esta fórmula (créditos, depósitos a plazo, seguros, planes de salud, entre otros).

IPC de marzo de 2026

En marzo de 2026, el IPC anotó una variación mensual de 1,0%, acumulando 1,4% en el año y de 2,8% a doce meses, conforme a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En la canasta de productos destacó el alza de la gasolina (+8,2%) y los tomates (+17,6%); y en contraparte, la baja de los medicamentos para el aparato digestivo-metabólico (-4,3%) y el transporte en bus interurbano (-24,1%).

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios destacaron transporte (2,6%) con 0,320 puntos porcentuales (pp.), y educación (5,5%) con 0,240pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,429pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bienes y servicios diversos (-0,5%), que presentó una incidencia de -0,020pp.