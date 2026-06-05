5 de junio de 2026
SOCIEDAD TOLKIEN ANUNCIA NUEVA VERSIÓN DE LA FERIA MEDIEVAL EN MAGALLANES
La gran fiesta cultural de la Sociedad Tolkien Magallanes promete ser nuevamente una experiencia inmersiva, un espacio para la imaginación, arte, artesanía, educación y encuentro familiar en torno a la época medieval.
La Feria Medieval más austral del mundo, en su decimotercera versión, se celebrará desde el 9 al 12 de julio en dependencias de la Escuela República de Croacia de Punta Arenas, ubicada en calle Croacia 1101.
Con entrada liberada, las cuatro jornadas ofrecerán desde las 15 a las 21 horas actividades permanentes como arquería, narraciones orales, danzas, rincón infantil, taberna, entre otros. Paralelamente a la feria se realizarán diversas presentaciones artísticas, musicales y teatrales.
El evento se caracteriza por ser interactivo, donde las y los asistentes pueden participar en las diferentes instancias como torneos, talleres e intervenciones de diversa índole.
La iniciativa además se nutre con la presencia de más de 50 puestos artesanales, agrícolas y gastronómicos, que se adaptarán a la temática del evento, con variedad de productos y servicios.
La organización invita a los elencos artísticos locales a sumarse una vez más a esta gran fiesta, así como también a artesanos y expositores. Quienes deseen obtener mayor información pueden contactarse al correo: [email protected] o a las redes sociales de Sociedad Tolkien Magallanes.
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En ese contexto fue que la mañana del miércoles llegaron hasta el salón Nelda Panicucci, en el edificio Plaza del Gobierno Regional, los representantes de las cinco empresas que conforman la Asociación de Salmonicultores de Magallanes: Aqua Chile, Australis Seafoods, Blumar, Cermaq y MultiX.
En ese contexto fue que la mañana del miércoles llegaron hasta el salón Nelda Panicucci, en el edificio Plaza del Gobierno Regional, los representantes de las cinco empresas que conforman la Asociación de Salmonicultores de Magallanes: Aqua Chile, Australis Seafoods, Blumar, Cermaq y MultiX.