SOCIEDAD TOLKIEN ANUNCIA NUEVA VERSIÓN DE LA FERIA MEDIEVAL EN MAGALLANES

La Feria Medieval más austral del mundo, en su decimotercera versión, se celebrará desde el 9 al 12 de julio en dependencias de la Escuela República de Croacia de Punta Arenas, ubicada en calle Croacia 1101.



Con entrada liberada, las cuatro jornadas ofrecerán desde las 15 a las 21 horas actividades permanentes como arquería, narraciones orales, danzas, rincón infantil, taberna, entre otros. Paralelamente a la feria se realizarán diversas presentaciones artísticas, musicales y teatrales.



El evento se caracteriza por ser interactivo, donde las y los asistentes pueden participar en las diferentes instancias como torneos, talleres e intervenciones de diversa índole.



La iniciativa además se nutre con la presencia de más de 50 puestos artesanales, agrícolas y gastronómicos, que se adaptarán a la temática del evento, con variedad de productos y servicios.



La organización invita a los elencos artísticos locales a sumarse una vez más a esta gran fiesta, así como también a artesanos y expositores. Quienes deseen obtener mayor información pueden contactarse al correo: [email protected] o a las redes sociales de Sociedad Tolkien Magallanes.





