SEREMI DE EDUCACIÓN PROYECTA EL SEGUNDO SEMESTRE CON LOS ESTUDIANTES EN EL CENTRO

"Quiero hacer llegar un fraternal y afectuoso saludo a todos los estudiantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en este regreso a clases. Espero que hayan tenido unas reparadoras vacaciones de invierno y que este segundo semestre lo enfrenten con entusiasmo, nuevos desafíos y muchas ganas de seguir aprendiendo.



No quiero comenzar este segundo semestre sin expresar también nuestra solidaridad con las familias y comunidades que han sido afectadas por las intensas lluvias en distintas zonas del país. A ellas les enviamos nuestro cariño, apoyo y la esperanza de una pronta recuperación.



Quiero decirles que las puertas de esta Secretaría Regional Ministerial de Educación siempre estarán abiertas para ustedes, tal como lo han estado hasta ahora. Seguiremos trabajando junto a directivos, docentes, asistentes de la educación, familias y comunidades educativas para que sean los estudiantes quienes estén verdaderamente en el centro de cada una de nuestras decisiones.



Creemos firmemente que la educación no solo debe fortalecer los aprendizajes en la sala de clases, sino también ofrecer oportunidades para el desarrollo integral de cada estudiante, potenciando sus talentos, intereses y habilidades en espacios seguros, participativos y enriquecedores. Por ello, durante este segundo semestre implementaremos el Plan de Convivencia Escolar, una iniciativa que contará con la participación activa de distintas instituciones y de sus equipos profesionales para seguir fortaleciendo el bienestar y la sana convivencia en nuestras comunidades educativas.



En ese mismo contexto, comenzaremos a impulsar el programa Escuelas Abiertas, una iniciativa que nace precisamente de las conversaciones que hemos sostenido con los Centros de Estudiantes de la región. Este programa permitirá ampliar las oportunidades para que niños, niñas y jóvenes participen en actividades deportivas, culturales, científicas, medioambientales y de promoción de la salud, fortaleciendo así su formación integral y el vínculo entre las comunidades educativas.



Muy pronto volveremos a reunirnos con ustedes para presentarles los avances de este trabajo y demostrar que sus ideas y propuestas están siendo consideradas en la construcción de una educación que responda a sus necesidades y expectativas.

Les deseo una excelente segunda parte del año. Cuenten con nosotros para seguir construyendo, entre todos, una mejor educación para Magallanes.



No podemos iniciar este segundo semestre sin expresar nuestra solidaridad con las familias y comunidades que han debido enfrentar las intensas lluvias y sus consecuencias en distintas regiones del país. A ellas les enviamos toda nuestra fuerza y apoyo, con la esperanza de que puedan superar prontamente este difícil momento.

