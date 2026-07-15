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15 de julio de 2026

MÁS DE DOS MIL PERSONAS DISFRUTARON DE “JUGANDO EN FAMILIA” EN EL CIJUM DE LA JUNJI MAGALLANES

El establecimiento de avenida Salvador Allende 0291 de Punta Arenas, abrió sus puertas a toda la comunidad, entre el 6 y el 15 de julio.

Jugando en Familia invierno 2026 (4)

“Mi hija Luna tiene cuatro años y venimos todos los inviernos a ‘Jugando en Familia’ en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum). Es una experiencia súper enriquecedora para todas y todos, un tiempo de compartir, de calidad. El espacio es maravilloso y la infraestructura, demasiado buena. Dan ganas que esté disponible todo el año, abierto a la comunidad. Ha sido una tremenda oportunidad”, aseveró Gabriela Ruiz Pivcevic, que vivió esta experiencia ofrecida por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), durante las vacaciones de invierno 2026.

 

El encargado del Ciijum, Alejandro Alvarado Subiabre, informó que 2.162 personas, entre niñas y niños y sus seres queridos, fueron parte de la experiencia, del lunes 6 y el martes 14 de julio, sin contar quienes participaron el último día, miércoles 15, en horarios que se extendieron entre las 9 de la mañana y las 17 horas.  

 

“Jugando en Familia” surgió hace unos años con el objetivo de aprovechar la infraestructura del Ciijum, administrado directamente por la Junji, con espacios seguros y de calidad, especialmente acondicionados para la primera infancia, niñas y niños menores de siete años, generando experiencias que impacten de manera positiva sobre el núcleo familiar, mejorando la comunicación y los vínculos, durante las vacaciones.

 

Alvarado concluyó, tras este nuevo ciclo, que el Ciijum, ubicado en avenida Salvador Allende 0291 de Punta Arenas, se ha transformado en “el gran centro de la primera infancia en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que apoya y trabaja por las niñas y los niños, lo que está siendo muy valorado por la comunidad, que disfruta de los espacios dispuestos por la Junji”.

 

El profesor Alvarado agregó que “las familias jugaron y afianzaron sus vínculos, con niñas y niños alejándose de la habitualidad, olvidándose de las pantallas, actuando con actividades y objetos concretos, permitiendo el desarrollo de habilidades psicomotrices e intelectuales, teniendo que resolver problemas, desafíos que permiten progresar en sus habilidades”. 

 

Adriana Agullo estuvo con su hijo, asegurando que les “encantó el Ciijum, donde previamente participamos en espectáculos y como parte de la comunidad educativa del Jardín Infantil ‘Las Charitas’. Sabía que las niñas y los niños lo pasan bien. Es genial el acceso a los espacios. Estamos contentos como familia”.

 

La directora regional (S) de la Junji Magallanes, Marisol Villegas Núñez, valoró este nuevo “Jugando en familia” del invierno 2026. “Agradecemos a todas y todos los que hicieron posible la realización de esta versión, en especial al equipo encabezado por Alejandro Alvarado y a la Subdirección de Calidad Educativa. El juego es fundamental en la Educación Parvularia y también lo es que las familias de las niñas y los niños conozcan lo que hace nuestra institución y sus recursos. En esto, el Ciijum es básico. Un centro único en Chile y América del Sur, donde el bienestar integral de todas y todos es elemental, con recursos destinados al disfrute y a crecer y reír en familia. Esperamos que la experiencia pueda repetirse en el verano de 2027”, cerró.

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