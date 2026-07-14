CCHC MAGALLANES ABORDÓ ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS EN DIÁLOGO URBANO

Con el objetivo de aportar a la discusión sobre el futuro desarrollo de la capital regional, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes realizó el conversatorio "Diálogo Urbano en Punta Arenas: Un aporte para su planificación", instancia que reunió a autoridades, especialistas en urbanismo, representantes gremiales y actores vinculados al desarrollo de la ciudad para analizar los principales desafíos y oportunidades que plantea la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC).

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La actividad permitió conocer el estado de avance del proceso de actualización del instrumento de planificación territorial, considerado clave para orientar el crecimiento de Punta Arenas durante las próximas décadas. Durante la jornada, profesionales de la Municipalidad de Punta Arenas expusieron los principales lineamientos y avances del proceso, mientras que el arquitecto y urbanista Luis Eduardo Bresciani entregó una visión técnica sobre los desafíos de la ciudad y las oportunidades para fortalecer un desarrollo urbano sostenible.

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Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes, destacó la importancia de generar espacios de diálogo en torno al desarrollo urbano: "El Plan Regulador Comunal es el instrumento más importante para establecer los límites y orientar el crecimiento de una comuna. Por eso quisimos aportar a esta discusión invitando a un expositor con amplia experiencia en planificación urbana y políticas públicas, para enriquecer un debate que es fundamental para el bienestar de quienes vivimos en Punta Arenas".

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Actualmente, el proceso de actualización del PRC de Punta Arenas se encuentra en la etapa de anteproyecto, fase considerada como una de las más relevantes, ya que las definiciones estratégicas comienzan a transformarse en propuestas concretas.





"Creemos que hoy existen oportunidades de mejora en aspectos como las densidades, las alturas de edificación, la renovación urbana, la protección ambiental y la planificación de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la ciudad. Como Cámara estamos convencidos de que, a través del diálogo y la discusión de propuestas, es posible construir una mejor ciudad para las futuras generaciones".

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Entre los temas abordados durante el encuentro destacaron la necesidad de fortalecer la planificación de largo plazo, compatibilizar el crecimiento urbano con la protección ambiental y patrimonial, y generar condiciones que permitan responder a las nuevas demandas de vivienda, equipamiento e infraestructura que enfrenta la comuna.





En este contexto, el arquitecto y urbanista Luis Eduardo Bresciani destacó la oportunidad que tiene Punta Arenas de revitalizar y repoblar sus áreas centrales, señalando que las actuales restricciones de densidad dificultan que más familias puedan acceder a sectores que ya cuentan con servicios, equipamiento y una alta calidad urbana.

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"El desafío fundamental es garantizar que todos los sectores de Punta Arenas cuenten con mejores estándares de infraestructura y calidad de vida, especialmente las áreas periféricas. Al mismo tiempo, es necesario aprovechar mejor aquellos espacios que ya cuentan con servicios, equipamiento, áreas verdes y una alta calidad urbana, como el centro expandido de la ciudad. Hoy existe una gran oportunidad para repoblar esos sectores y acercar a más familias a sus lugares de trabajo, servicios y espacios públicos. La densidad es un factor clave para construir ciudades más integradas. Cuando las densidades son muy bajas, muchas familias quedan excluidas de vivir en sectores bien localizados. En cambio, una adecuada densificación permite ampliar el acceso a la vivienda y aprovechar mejor la infraestructura existente. Punta Arenas tiene una oportunidad única de potenciar su relación con el estrecho, consolidando un borde costero más activo, con viviendas, comercio y espacios que fortalezcan la vida urbana y la integración de la comunidad", resaltó Bresciani, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Diseño Urbano de Harvard University con más de 25 años de experiencia en materias de planificación urbana, diseño de ciudades y desarrollo territorial.

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La actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas corresponde a un proceso iniciado formalmente en 2024, cuyo objetivo es revisar y modernizar el instrumento vigente desde 2016, incorporando nuevas normativas, desafíos ambientales y criterios de desarrollo urbano acordes a las necesidades actuales y futuras de la comuna.

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Alex Saldivia, director de Obras Municipales de Punta Arenas, destacó que el anteproyecto considera la disponibilidad de suelo urbano existente y busca optimizar las condiciones de densificación de la ciudad, evitando la necesidad de ampliar el límite urbano vigente. Asimismo, valoró el aporte de este tipo de instancias para enriquecer el proceso actualmente en desarrollo.





"La idea de generar estos diálogos es seguir recopilando información y opiniones sobre cómo avanzar en materia de planificación urbana. Muchas de las dificultades que enfrentamos actualmente tienen relación con no haber contado en el pasado con una visión integral del desarrollo de la ciudad, por lo que hoy buscamos construir un plan regulador mucho más conectado con lo que ocurre en el territorio. Actualmente, seguimos en un proceso de ajustes y participación, por lo que todas las observaciones y aportes serán considerados. Nuestro objetivo es desarrollar un instrumento que responda de la mejor manera posible a las necesidades de la comunidad y a los desafíos que enfrentará Punta Arenas en los próximos años", comentó Alex Saldivia.

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Saldivia agregó que la actual etapa de anteproyecto permitirá recoger observaciones y aportes ciudadanos antes de avanzar hacia las siguientes fases de tramitación, fortaleciendo así el carácter participativo del proceso y la construcción de una visión compartida para el desarrollo urbano de la comuna.





El concejal Dalivor Eterovic valoró el enfoque que promueve una mejor utilización del territorio ya urbanizado y una mirada más eficiente sobre el crecimiento de la ciudad.

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"Sin duda, el proceso de actualización del Plan Regulador plantea un ordenamiento acorde a los tiempos que vivimos. Hoy existe una importante disponibilidad de territorio dentro del área urbana, por lo que el desafío principal es aprovechar y ordenar de mejor manera los espacios que ya tenemos. Hay una convicción cada vez más extendida de que no se trata solo de seguir creciendo, sino también de mejorar la ciudad existente, fortaleciendo su desarrollo de manera más eficiente y sostenible", aseveró el concejal.

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Por su parte, César Alvial, presidente del Colegio de Arquitectos de Magallanes, destacó la importancia de abordar la planificación urbana desde una mirada técnica y de largo plazo.





"Es muy relevante que podamos sostener conversaciones de carácter técnico sobre el futuro de Punta Arenas. El tema de las densidades es fundamental, porque de poco sirve limitar el crecimiento de la ciudad si, al mismo tiempo, no existen posibilidades para que esta siga desarrollándose en altura. Ahí hay un equilibrio que se debe resolver y que creemos será considerado por el municipio dentro del proceso en curso. Siempre será mejor anticiparse y planificar el futuro, resguardando aquellos sectores que deben preservarse y permitiendo, al mismo tiempo, nuevas oportunidades de desarrollo para Punta Arenas", señaló Alvial.

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La actividad concluyó con un panel de conversación y un llamado transversal a seguir fortaleciendo los espacios de diálogo y participación, considerando que las definiciones del nuevo Plan Regulador Comunal influirán directamente en la forma en que Punta Arenas se desarrollará durante las próximas décadas.

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De acuerdo con los plazos estimados por el equipo técnico municipal, la elaboración administrativa del nuevo Plan Regulador Comunal debiera concluir durante 2027. Posteriormente, deberá avanzar por las distintas instancias de revisión y aprobación de organismos competentes, antes de su promulgación definitiva.