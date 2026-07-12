SENCE ENTREGA 10 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL CURRÍCULUM Y AUMENTAR LAS OPCIONES DE ENCONTRAR EMPLEO

Contar con experiencia o formación no siempre es suficiente para acceder a una oportunidad laboral. Por ello, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) entregó una serie de recomendaciones para elaborar un currículum que destaque tanto en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) como en otros portales de búsqueda de trabajo.

Entre las principales sugerencias figuran completar todos los datos del perfil, utilizar palabras clave relacionadas con el cargo al que se postula, redactar un resumen profesional, destacar logros laborales, mantener un formato claro, actualizar permanentemente la información, revisar la ortografía, adaptar el currículum a cada oferta, incorporar capacitaciones y habilidades transversales, además de verificar que los datos de contacto estén vigentes.

La Bolsa Nacional de Empleo permite crear un currículum digital y postular a miles de ofertas laborales disponibles en todo Chile. Para acceder a la plataforma, las personas deben ingresar al sitio web de la BNE y contar con ClaveÚnica y un correo electrónico vigente.

En la Región de Magallanes, SENCE también dispone de servicios gratuitos de orientación laboral a través de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de Punta Arenas, ubicadas en Errázuriz 477, y de Puerto Natales, en Valdivia 650. Además, la institución desarrolla talleres y recursos digitales destinados a apoyar la elaboración de currículums, la preparación para entrevistas y el fortalecimiento de la búsqueda de empleo.





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