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13 de junio de 2026

OMIL Y SENCE ENTREGAN HERRAMIENTAS DE EMPLEABILIDAD A ESTUDIANTES DE 4° MEDIO DEL INSTITUTO DON BOSCO

​Estudiantes de 4° Medio del Instituto Don Bosco de Punta Arenas participaron en un Taller de Habilitación Laboral organizado por SENCE y la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), iniciativa orientada a fortalecer sus competencias para enfrentar de mejor manera su futura inserción en el mundo del trabajo.

OMIL y SENCE

La actividad forma parte de una serie de jornadas que SENCE desarrolla junto a las OMIL de Punta Arenas y Puerto Natales en establecimientos técnico-profesionales de la región. Según explicó Roberto Vargas Molina, jefe de la unidad de Empleo de SENCE Magallanes, el objetivo es entregar herramientas previas a la búsqueda de empleo para que los jóvenes cuenten con mayores conocimientos al momento de iniciar su trayectoria laboral.

La jornada incluyó una exposición del seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, quien abordó materias relacionadas con trabajo juvenil protegido, derechos laborales y la importancia de erradicar el trabajo infantil. En la actividad también participó la delegada presidencial regional, Erika Farías, quien destacó la necesidad de resguardar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, promoviendo un ingreso al mundo laboral que respete las normativas vigentes.

Asimismo, profesionales de la OMIL Punta Arenas realizaron un taller práctico enfocado en la elaboración de currículum vitae y presentación personal para entrevistas laborales. La rectora del Instituto Don Bosco, Judith Álvarez Echeverría, valoró la instancia, destacando que permite a los estudiantes adquirir conocimientos concretos para enfrentar futuros procesos de selección.

Los propios alumnos resaltaron la utilidad de la actividad. Diego Chacón, estudiante de Telecomunicaciones, señaló que aprendió cómo elaborar un currículum de manera formal, mientras que Martín Santana, de la especialidad de Electrónica, valoró la información entregada sobre los procesos de búsqueda de empleo y acceso al mundo laboral.


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