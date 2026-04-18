SENCE Y TALENTO DIGITAL LANZAN MÁS DE 1.800 BECAS GRATUITAS PARA FORMACIÓN TECNOLÓGICA CON ALCANCE EN MAGALLANES

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y Talento Digital para Chile abrieron una nueva convocatoria del programa Reinvéntate, que ofrecerá un total de 1.825 becas gratuitas para capacitación en habilidades digitales. La iniciativa está dirigida a personas desempleadas o trabajadores independientes, con cursos 100% online y enfocados en áreas con alta demanda laboral.

El programa contempla formación intensiva bajo metodología bootcamp, con una duración de entre tres y seis meses, permitiendo adquirir competencias prácticas en programación, análisis de datos, ciberseguridad, cloud y desarrollo de aplicaciones. Los cursos buscan facilitar la inserción laboral en un mercado que requiere cada vez más perfiles tecnológicos.

Desde Talento Digital para Chile destacaron la importancia del capital humano para el crecimiento económico, señalando que actualmente existe una brecha entre la demanda de talento digital y las habilidades disponibles. En esa línea, desde SENCE enfatizaron el rol de la capacitación en tecnologías e inteligencia artificial como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad.

A nivel local, la iniciativa ya cuenta con experiencias en la región. Es el caso de Tamara Lillo Martínez, de Punta Arenas, quien participa en un curso de programación en Python, con el objetivo de complementar su formación profesional y ampliar sus oportunidades laborales en el ámbito tecnológico.

Entre los cursos disponibles se encuentran fundamentos de análisis y ciencia de datos, arquitectura cloud, ciberseguridad, desarrollo front-end y desarrollo full stack. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de abril a través del sitio web www.sence.cl.

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