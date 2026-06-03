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3 de junio de 2026

PDI EXPLICA CÓMO SE INVESTIGA EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU VÍNCULO CON EL CONTRABANDO EN MAGALLANES

Conexión PDI

subcomisario Juan Carlos Beltrán Brilac pdi

El trabajo especializado para detectar el origen ilícito de fondos y bienes fue abordado en una nueva edición de Conexión PDI, programa emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, la periodista María Alejandra Cárdenas conversó con el subcomisario Juan Carlos Beltrán Figueroa, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Punta Arenas.

Durante Conexión PDI, el subcomisario explicó que el lavado de activos puede estar relacionado con delitos como el narcotráfico y el contrabando, actividades que generan ganancias ilícitas que posteriormente pueden ser utilizadas para adquirir vehículos, viviendas, divisas o realizar otro tipo de inversiones. La labor investigativa busca establecer el origen de esos recursos y determinar si existen maniobras para ocultarlos o integrarlos a la economía formal.

El jefe de la Brilac también se refirió a una investigación regional vinculada con el ingreso ilegal de cigarrillos desde Argentina mediante pasos no habilitados. Según detalló, el procedimiento permitió desarticular una organización compuesta por 16 personas y generar una afectación patrimonial cercana a los $2 mil millones. El oficial destacó que este tipo de diligencias requieren análisis especializado, reserva y coordinación con el Ministerio Público.

En la entrevista, Juan Carlos Beltrán relevó además el trabajo interagencial con instituciones como el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y Gendarmería. En Conexión PDI, el subcomisario advirtió que quienes adquieren productos provenientes del comercio ilícito también forman parte del último eslabón de una cadena de distribución que puede estar asociada a delitos de mayor complejidad.


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