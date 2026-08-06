QUEDAN POCOS DÍAS PARA POSTULAR AL SUBSIDIO DE ARRIENDO DEL MINVU

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, recordó que este viernes 7 de agosto finaliza el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo, beneficio destinado a apoyar a familias de sectores medios con un aporte estatal para financiar parte del valor mensual del arriendo de una vivienda.

Las postulaciones pueden realizarse de manera en línea, ingresando al sitio web www.minvu.gob.cl con ClaveÚnica, o de forma presencial en las oficinas de SERVIU Magallanes, donde las personas pueden recibir orientación durante el proceso.

El director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, hizo un llamado a las familias que cumplen con los requisitos a no esperar hasta el último momento para realizar el trámite. "Quedan pocos días para postular a este importante beneficio, por lo que invitamos a las familias de la región a revisar sus antecedentes y completar el proceso antes del cierre del llamado. Este subsidio representa un apoyo concreto para aliviar el gasto que significa arrendar una vivienda y, al mismo tiempo, permite que las familias continúen avanzando hacia el objetivo de acceder a una vivienda propia", señaló la autoridad.

El Subsidio de Arriendo está dirigido a familias que cuentan con capacidad para asumir una parte del valor del arriendo y necesitan apoyo para acceder a una vivienda adecuada. El beneficio considera un aporte total de hasta 170 Unidades de Fomento (UF), que se entrega mensualmente con un tope de 4,9 UF en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Requisitos para postular

Podrán postular familias que cuenten con cédula de identidad vigente, estén inscritas en el Registro Social de Hogares y no superen el 70% de calificación socioeconómica. Asimismo, deberán acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda y demostrar un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF.

De manera excepcional, las personas mayores de 60 años pueden postular sin necesidad de conformar un núcleo familiar. Además, no es necesario estar arrendando al momento de postular y las viviendas que sean arrendadas mediante este beneficio no podrán superar un valor mensual de 13 UF en la Región de Magallanes.

El director (s) de SERVIU reiteró la importancia de informarse a través de los canales oficiales y solicitar apoyo en caso de tener dudas durante el proceso.

"Quienes necesiten orientación pueden acercarse a nuestras oficinas o revisar los antecedentes disponibles en los canales oficiales del Minvu, donde encontrarán toda la información necesaria para postular correctamente antes del cierre del proceso", concluyó.

Las bases, requisitos y detalles del llamado están disponibles en www.minvu.gob.cl y en las plataformas oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, quienes requieran orientación para realizar la postulación pueden acudir a las oficinas de SERVIU Magallanes, ubicadas en Croacia N° 722, Punta Arenas, y en Juan Ladrilleros N° 516, Puerto Natales.