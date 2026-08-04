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4 de agosto de 2026

DICREP MAGALLANES RECUERDA REMATE FISCAL Y JUDICIAL DEL PRÓXIMO 10 DE AGOSTO

La muestra presencial y virtual de los bienes comenzó este lunes 3 de agosto, mientras que la inscripción y el pago de la garantía para participar en el remate online estarán habilitados hasta el viernes 7 de agosto a las 14:00 horas.

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​La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) Magallanes recordó a la comunidad que el próximo lunes 10 de agosto, a las 15:30 horas, se realizará el Remate Fiscal y Judicial Online de la Unidad Punta Arenas, instancia en la que se subastarán vehículos y diversas especies provenientes de diez instituciones públicas de la región.

 
Como parte del proceso, desde este lunes 3 de agosto ya se encuentra habilitada la exhibición de los bienes, tanto de manera presencial como virtual, para que las personas interesadas puedan conocer previamente las especies que serán rematadas.

 
El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, invitó a la ciudadanía a revisar los artículos disponibles y participar de este proceso.

 
"Queremos recordar a la comunidad que ya comenzó la exhibición de los bienes que serán parte de este remate fiscal y judicial organizado por nuestra DICREP Magallanes. Es una excelente oportunidad para conocer con anticipación los vehículos y especies disponibles, informarse sobre las bases del proceso y realizar oportunamente la inscripción para participar de un remate transparente, seguro y completamente online", destacó la autoridad.

 
En esta oportunidad participarán la Fiscalía Local de Punta Arenas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Salud Magallanes, el Servicio Médico Legal (SML), el Gobierno Regional de Magallanes, el Hospital Clínico de Magallanes, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), entre otros organismos públicos, poniendo a disposición vehículos de distintas marcas, años y modelos, además de diversos bienes de origen fiscal y judicial.

 
La exhibición presencial se extenderá hasta el 7 de agosto en los lugares y horarios definidos para cada institución, mientras que la exhibición virtual ya se encuentra disponible a través de la plataforma de remates online de www.dicrep.cl. Asimismo, quienes deseen participar deberán completar su inscripción y efectuar el pago de la garantía de $500.000, a más tardar, el viernes 7 de agosto, a las 14:00 horas (hora de Magallanes).

 
El administrador regional (s) de DICREP Magallanes, Héctor Toledo Leal, reiteró el llamado a realizar los trámites con anticipación.

 
"Invitamos a todas las personas interesadas a revisar las especies disponibles, tanto de forma presencial como virtual, y a no esperar hasta último momento para completar la inscripción y acreditar la garantía. Toda la información sobre las bases, condiciones de participación y catálogo de lotes se encuentra disponible en los canales oficiales de DICREP”, agregó el administrador zonal.

 
Para conocer el detalle de las especies, las bases del remate y acceder a la plataforma de inscripción, las personas pueden revisar el sitio web www.dicrep.cl, en la pestaña “Calendario de Remates” y acceder directamente a toda la información, detalle de los bienes e inscripción.

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DICREP MAGALLANES RECUERDA REMATE FISCAL Y JUDICIAL DEL PRÓXIMO 10 DE AGOSTO

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