SERNAC RECIBIÓ MÁS DE 5.500 RECLAMOS EN MAGALLANES DURANTE 2025

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) informó, en el marco de su Cuenta Pública Participativa, que durante 2025 recibió alrededor de 5.500 reclamos y más de 1.900 consultas de personas consumidoras en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La actividad fue encabezada por el director regional, quien presentó los principales resultados de la gestión del organismo y los desafíos para el próximo período.

Del total de reclamos ingresados, cerca del 49% fueron resueltos de manera favorable para los consumidores. Los mercados que concentraron la mayor cantidad de casos fueron el financiero (22%), comercio minorista (18%), telecomunicaciones (16%), transporte (13%) y entretención (7%), los que en conjunto representaron el 76% de los reclamos recibidos.

En materia de protección de los derechos de los consumidores, el SERNAC regional interpuso 47 juicios de interés general por presuntas infracciones relacionadas con el derecho a recibir información veraz y oportuna, seguridad en el consumo, publicidad no deseada e incumplimientos de las condiciones ofrecidas. Además, durante 2025 realizó 82 fiscalizaciones, un 24% más que el año anterior, concentradas principalmente en comercio minorista, supermercados y farmacias y ópticas.

Durante el período también se desarrollaron más de 58 actividades de educación para el consumo, que beneficiaron a más de 850 personas, entre escolares, mujeres, personas mayores y otros grupos prioritarios. Como parte de los desafíos para los próximos años, el SERNAC busca fortalecer su presencia en todas las comunas de la región mediante un mayor despliegue territorial en coordinación con las delegaciones provinciales.

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