GUARDAPARQUES DESTACAN EL VALOR DE LA CONSERVACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL GUARDAPARQUE Y LOS 60 AÑOS DEL MONUMENTO NATURAL LOS PINGÜINOS

En el marco del Día Mundial del Guardaparque, celebrado este jueves 31 de julio, y de la conmemoración de los 60 años del Monumento Natural Los Pingüinos, la guardaparque de la Reserva Nacional Magallanes, Pamela Vera, y el administrador del Monumento Natural Los Pingüinos, Ricardo Cid, participaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde reflexionaron sobre la evolución de la labor de los guardaparques, los desafíos de la conservación y la creciente conciencia ambiental de la comunidad.

Durante la conversación, Ricardo Cid, quien ingresó a Conaf en 1983 y suma más de cuatro décadas de trayectoria, destacó la vocación que implica desempeñar esta labor y los sacrificios personales que muchas veces conlleva.

"Con mis 40 y tantos años de servicio. Me siento muy realizado, me siento muy contento de haber apuntado a una actividad bonita el cuidado con la naturaleza, el contacto con gente. De todo el rango social mucho extranjero hoy en día por la isla Magdalena. Ha sido una riqueza espiritual más que económica."

El administrador del Monumento Natural Los Pingüinos recordó cómo el trabajo ha cambiado gracias a la tecnología, aunque aseguró que la esencia del oficio permanece intacta.

"¿Qué cosas no han cambiado y se mantienen a través del tiempo del cariño por la actividad que uno realiza? Ver procesos naturales que suelen tener cambios paulatinamente. Entonces uno es testigo de eso. Es testigo de cambio de la fauna, del terreno, de todo lo que involucra la naturaleza. Son cosas que nadie te las va a contar."

Cid también abordó uno de los fenómenos que más ha marcado su carrera: la disminución de la población de pingüinos en Isla Magdalena, situación que inicialmente generó preocupación entre los equipos técnicos de Conaf.

"Se cree que podríamos haber tenido en algún momento 66000 parejas de pingüinos. Que al correr del tiempo paulatinamente ha ido decreciendo. Nosotros tenemos hoy en día aproximadamente 8000 parejas."

Sin embargo, explicó que los estudios permitieron establecer que no se trataba de una desaparición de la especie, sino de un cambio en sus patrones de distribución.

"Nos dimos cuenta hace poco tiempo atrás de que igual, pues ha ido sufriendo migraciones ya ha ido colonizando otros territorios que le han sido más atractivos que la misma isla... Hoy en día ellos se quedan más en el Atlántico y no entran al estrecho Magallanes."

En tanto, Pamela Vera resaltó el privilegio de trabajar diariamente en un área silvestre protegida y el vínculo que se genera con el entorno natural.

"Creo que nosotros teníamos un trabajo que es privilegiado porque siempre lo he dicho nuestro nuestra oficina es estar en un entorno natural... A mí me encanta hacer guardaparques. Yo no, no sé, no, no me vería en otra trabajando en una oficina."

La guardaparque recordó que su motivación nació desde pequeña, gracias a su cercanía con el Parque Nacional Torres del Paine, y relató que tras estudiar turismo ingresó a trabajar a la Reserva Nacional Magallanes, donde Ricardo Cid fue uno de sus primeros jefes.

Respecto de la evolución de la Reserva Nacional Magallanes, Vera afirmó que el perfil de los visitantes ha cambiado significativamente en los últimos años.

"La gente ya tiene una conexión más con la naturaleza para ir a caminar, hacer deporte. Ha cambiado todo el tema de que la gente vaya a la reserva a visitar, a educarse cierto y también a recrearse."

Asimismo, destacó que después de la pandemia aumentó el interés por conocer las áreas protegidas cercanas a Punta Arenas y que hoy existe un mayor compromiso con las normas de conservación.

"La gente ha tomado conciencia. De hecho, nosotros en la unidad no tenemos tachos de basura... ya la gente sabe que la basura que ellos llevan, tiene que volverse con ellos."

También valoró el trabajo de educación ambiental desarrollado con establecimientos educacionales, asegurando que los niños llegan cada vez más preparados.

"Los más chiquititos sí tienen plena conciencia el tema de la basura. Del uso del fuego es impresionante como los papás igual la ayudan en ese sentido, a que los niños vayan teniendo conciencia desde muy pequeñitos."

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