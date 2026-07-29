PROGRAMA TRANSFORMA ANTARTICA: CORFO PROYECTA FORTALECER EL DESARROLLO ANTÁRTICO DE MAGALLANES CON 28 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la gerenta del Programa Transforma Antártica de Corfo, Alexandra Suárez Espinoza, dio a conocer los principales alcances de la hoja de ruta que marcará el trabajo de la iniciativa durante los próximos siete años, destacando que el objetivo es fortalecer la competitividad de la Región de Magallanes en ámbitos como logística, infraestructura, ciencia, innovación, economía, capital humano y cultura antártica.

Durante la entrevista, Suárez explicó que los Programas Transforma corresponden a un instrumento estratégico de Corfo orientado a articular actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil para impulsar sectores productivos con alto potencial de desarrollo regional.

"Los programas transforma la generalidad, nosotros buscamos. Dependiendo de la temática articular a sectores productivos desde el ámbito del ámbito público, privado, de la Academia, también sociedad civil mediante gobernanzas. Con el objetivo de generar confianza y también generar valor a a la región. Buscamos también, como ya se presentó la semana pasada, esta hoja de ruta que va a delinear nuestro trabajo de aquí a los próximos 7 años. Mediante la ejecución y la materialización de iniciativas. Para fortalecer el desarrollo antártico", señaló.

La hoja de ruta contempla seis ejes estratégicos que orientarán el trabajo del programa: normativa y regulación; infraestructura, logística y energía; ciencia e innovación; capital humano; economía antártica e información de capacidades; y cultura e identidad antártica.

En ese contexto, la gerenta explicó que la planificación incorpora 28 iniciativas concretas que buscan responder a los desafíos actuales del territorio.

"En la generalidad tenemos iniciativas que van desde una mesa de armonización de temas normativos y regulatorios, tenemos temas de infraestructura que viene tiene que ver con, por ejemplo, plan regulatorio del territorio antártico chileno. Tenemos iniciativas que tiene que ver con un observatorio económico antártico. En relación a ciencia también tenemos que tenemos un programa que apunta a creación de de un plan de transferencia tecnológica e innovación antártica. En temas de capital humano, también programas de certificación para el fortalecimiento de capacidades o competencias antárticas que que son demandadas por diversas áreas y sectores. Y hay un tema muy importante que que nos hemos encontrado a a partir del desarrollo del programa que tiene que ver con la identidad y cultura antártica, donde aparecen programas como el programa de identidad antártica. Que es súper importante destacar y relevar porque antártica es parte de todos y todas YY este programa busca fortalecer y potenciar la identidad antártica de la región."

Suárez precisó que el financiamiento inicial de $90 millones permitió desarrollar la denominada "etapa cero", correspondiente al diseño de la hoja de ruta, mientras que próximamente comenzará la etapa de implementación.

"Esta hoja de ruta es como nuestro inicio para los próximos 7 años de ejecución del programa en su etapa de implementación... la proyección es que nosotros ahora estamos terminando nuestra etapa de inicio para dar paso a la etapa de implementación que comenzaría en los próximos meses, entonces ahí el llamado está súper atento a las redes de Corfo para ser parte de este programa en su siguiente etapa", indicó.

La ejecutiva destacó que uno de los desafíos principales será ampliar la participación de instituciones y actores regionales en la gobernanza del programa, fortaleciendo una mirada territorial que incorpore a toda la Región de Magallanes.

"Nosotros otra cosa que nos hemos dado cuenta a partir del diseño de esta hoja de ruta que se levantó a partir de talleres desarrollados en Punta Arenas y en Puerto Williams fue que antártica, como te decía, impacta a todos y todas y por eso hoy día nosotros desde el programa queremos impulsar a la región de Magallanes como región antártica, no solamente trabajar desde Punta Arenas, sino que también Puerto Williams tiene mucho que decir en torno al desarrollo antártico y hoy día también nos damos cuenta de que Puerto Natales tiene mucho que decir en torno a, por ejemplo, el desarrollo de turismo antártico con los aeroceros que están saliendo desde esa comuna. Entonces finalmente el Transforma busca dar una identidad regional en torno a antártica."

Asimismo, resaltó la importancia de preparar a las futuras generaciones para las oportunidades que ofrecerá el desarrollo antártico, incorporando estas materias en el sistema educativo regional.

"De hecho, una de las iniciativas que componen la hoja de ruta apunta en particular, lo que tú decías emparejar la cancha o preparar la cancha para lo que se viene en los próximos años. También apuntamos a incluir temáticas antárticas en el currículum escolar de la región, ya sea en educación básica, media y también universitaria, entonces también el tema identitario y el abrir esa posibilidad del desarrollo antártico para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes de la región y también, por qué no decirlo, para las personas adultas, también mostrar la posibilidad de lo que ofrece antártica, ya sea en el desarrollo científico, tecnológico, también económico, es fundamental y es algo que mueve al programa también."

En el plano personal, Suárez reflexionó sobre la creciente relevancia internacional del continente blanco y la responsabilidad que implica su desarrollo.

"A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención quizás es lo presente que está antártica en el planeta. ¿Y cuál es nuestra relevancia o rol responsabilidad en cuidar este territorio? Si bien hay muchos desarrollos económicos, científicos, tecnológicos, hay que hacerlo de manera responsable y dentro del programa es a lo que apuntamos también, pero antártica tiene un impacto planetario en muchas de las cosas que realicemos."

Finalmente, la gerenta del Programa Transforma Antártica extendió una invitación a la comunidad regional a sumarse a la próxima etapa de implementación.

"Quedan todos y todas invitados a seguir, estar muy atentos a las plataformas de Corfo, donde próximamente se va a estar publicando todo el detalle de la hoja de ruta y cuando ya empiece la siguiente etapa de implementación. A formar parte del programa. El Programa Transforma Antártica no va a avanzar y no va a lograr todas sus metas si no están todos y todas participando y también formando parte de estos comités gestores que se vienen para la siguiente etapa. Entonces a todos los interesados en antártica, a todas las interesadas, también atentos y atentas a la siguiente etapa de implementación", concluyó.





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