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26 de julio de 2026

PAPA LEÓN XIV INVITA A LOS JÓVENES A SER "MISIONEROS DE ESPERANZA" Y A SERVIR A LOS MÁS OLVIDADOS

​En un mensaje dirigido a la juventud, el Pontífice llamó a vivir la fe con compromiso, evitando la indiferencia y promoviendo la transformación de las realidades de dolor.

Papa León

El papa León XIV dirigió un mensaje a los jóvenes en el que los invitó a asumir un rol activo en la vida de la Iglesia y de la sociedad. En su intervención, los animó a no permanecer en la comodidad ni en la indiferencia, sino a poner su energía y compromiso al servicio de quienes más lo necesitan.

"Queridos jóvenes, ustedes son la juventud de Cristo. Jesús no los quiere 'jóvenes de sillón', adormecidos o instalados en la comodidad del 'siempre se ha hecho así'", expresó el Pontífice. En esa línea, sostuvo que la Iglesia necesita de "su rebeldía santa, de su energía limpia y de sus ganas de transformar las realidades de dolor en espacios de esperanza".

El Santo Padre también hizo un llamado a vivir la misión en los distintos espacios cotidianos. "Sientan el llamado a ser misioneros en sus colegios, en sus universidades, en sus calles y en sus campos", señaló, invitando a los jóvenes a participar activamente en sus comunidades.

Finalmente, el Papa exhortó a servir con alegría, especialmente a quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad. "Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados, porque ahí es donde se encuentra el rostro sufriente de Jesús", afirmó.

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