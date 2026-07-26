26 de julio de 2026
PAPA LEÓN XIV INVITA A LOS JÓVENES A SER "MISIONEROS DE ESPERANZA" Y A SERVIR A LOS MÁS OLVIDADOS
En un mensaje dirigido a la juventud, el Pontífice llamó a vivir la fe con compromiso, evitando la indiferencia y promoviendo la transformación de las realidades de dolor.
El papa León XIV dirigió un mensaje a los jóvenes en el que los invitó a asumir un rol activo en la vida de la Iglesia y de la sociedad. En su intervención, los animó a no permanecer en la comodidad ni en la indiferencia, sino a poner su energía y compromiso al servicio de quienes más lo necesitan.
"Queridos jóvenes, ustedes son la juventud de Cristo. Jesús no los quiere 'jóvenes de sillón', adormecidos o instalados en la comodidad del 'siempre se ha hecho así'", expresó el Pontífice. En esa línea, sostuvo que la Iglesia necesita de "su rebeldía santa, de su energía limpia y de sus ganas de transformar las realidades de dolor en espacios de esperanza".
El Santo Padre también hizo un llamado a vivir la misión en los distintos espacios cotidianos. "Sientan el llamado a ser misioneros en sus colegios, en sus universidades, en sus calles y en sus campos", señaló, invitando a los jóvenes a participar activamente en sus comunidades.
Finalmente, el Papa exhortó a servir con alegría, especialmente a quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad. "Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados, porque ahí es donde se encuentra el rostro sufriente de Jesús", afirmó.
El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.
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