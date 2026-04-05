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5 de abril de 2026

PAPA LEÓN XIV LLAMA A NO DEJARSE PARALIZAR POR LA GUERRA Y LA INJUSTICIA EN VIGILIA PASCUAL

​Pontífice encabezó la ceremonia en el Vaticano durante la primera Semana Santa de su papado

Papa León

El papa León XIV encabezó la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro, donde realizó un llamado a no dejarse paralizar por “la guerra, la injusticia y el aislamiento” entre pueblos y naciones, en el marco de una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.

Durante su homilía, el pontífice destacó el sentido de la Pascua como un mensaje de esperanza, señalando que esta celebración revive “la victoria del Señor de la vida sobre la muerte”. En ese contexto, enfatizó que, pese a los conflictos actuales, es fundamental mantener la fe y la capacidad de avanzar como humanidad.

Asimismo, advirtió sobre las “losas” que afectan a la sociedad, como el miedo, la desconfianza, el egoísmo y el rencor, indicando que estos factores también contribuyen a profundizar divisiones como la guerra y la injusticia a nivel global. “No dejemos que nos paralicen”, expresó.

La ceremonia se inició en completa oscuridad con la bendición del fuego y el encendido del cirio pascual, símbolo de la luz de Cristo. Posteriormente, la basílica se iluminó progresivamente con las velas de los fieles, en una de las tradiciones más simbólicas de la liturgia católica.

Esta fue la primera Vigilia Pascual presidida por León XIV desde el inicio de su pontificado. Las actividades de Semana Santa culminarán con la misa de Domingo de Resurrección y la bendición “Urbi et Orbi” en la plaza de San Pedro.



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