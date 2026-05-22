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22 de mayo de 2026

VIAJERA ARGENTINA INTENTÓ INGRESAR CON PIELES DE PUMA OCULTAS EN SU VEHÍCULO EN PASO MONTE AYMOND

El hallazgo fue realizado por funcionarios de la Aduana de Punta Arenas durante una fiscalización de rutina en la Región de Magallanes.

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Dos pieles de puma fueron decomisadas por funcionarios de la Dirección Regional de Aduanas de Punta Arenas en el paso fronterizo Monte Aymond, luego de que una ciudadana argentina intentara ingresarlas de forma ilegal a territorio chileno.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina a una camioneta que ingresaba al país por la Región de Magallanes. Según detalló Aduanas, la conductora aseguró no portar mercancías para declarar, tanto verbalmente como en la Declaración Jurada Aduana-SAG exigida al cruzar la frontera.

Sin embargo, al revisar el equipaje, los fiscalizadores encontraron al interior de una bolsa plástica dos pieles curtidas de animal, las que posteriormente fueron identificadas por la propia viajera como pieles de puma.

Desde la Aduana de Punta Arenas recordaron que el puma es una especie protegida en Chile y que se encuentra bajo resguardo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El director regional de Aduanas de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, explicó que “si bien en algunas zonas de Argentina se permite la caza deportiva o control sobre estos animales, en Chile nuestra normativa es tajante y el puma es una especie protegida”.

Debido a esto, las pieles fueron decomisadas por el delito de contrabando, en el marco del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas.

Fuente: 24horas.cl



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