PUNTA ARENAS HOCKEY CLUB SE IMPUSO EN DUELO CLAVE Y CELEBRA TÍTULO NACIONAL SUB 14

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, jugadoras del Punta Arenas Hockey Club compartieron con la audiencia los detalles de su reciente logro deportivo, tras consagrarse campeonas del Nacional Bariloche 2026 en la categoría Sub 14.

El equipo magallánico alcanzó el título luego de imponerse por un ajustado 5-4 ante Ushuaia Rugby Club, en una final intensa que se definió con una notable remontada por parte del conjunto puntarenense. El plantel, conocido como “Los Naranjos”, logró revertir un marcador adverso gracias a su capacidad de reacción y al juego colectivo desplegado en los momentos clave del encuentro.

Durante la conversación participaron Maite Aros, capitana del equipo; Arantza Beltrán, reconocida como mejor jugadora del torneo y goleadora; Simone Willemsen, destacada como mejor jugadora de la final; y Victoria Albornoz, también integrante del plantel campeón, quienes valoraron el esfuerzo y compromiso demostrado durante toda la competencia.

Desde el club destacaron el carácter del equipo, especialmente en la final, donde lograron dar vuelta el resultado en un partido marcado por la intensidad. Asimismo, subrayaron que este campeonato representa un importante logro tanto para la institución como para el desarrollo del hockey en la región de Magallanes.

El título obtenido en Bariloche consolida el trabajo formativo del Punta Arenas Hockey Club en sus divisiones menores, proyectando el crecimiento de nuevas generaciones en el deporte y posicionando a la región en el ámbito competitivo nacional.





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