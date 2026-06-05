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5 de junio de 2026

MÁS CERCA DE LAS PERSONAS: MUNICIPIO Y CENTRO DE REHABILITACIÓN FORTALECEN TRABAJO CONJUNTO EN CABO DE HORNOS

El Centro de Rehabilitación está conformado actualmente por un equipo multidisciplinario integrado por un Terapeuta Ocupacional, una Fonoaudióloga y un Kinesiólogo.

Municipalidad y centro

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y mejorar la atención de las vecinas y vecinos que requieren servicios de rehabilitación, la Municipalidad de Cabo de Hornos sostuvo una importante reunión de trabajo con el equipo del Centro de Rehabilitación de Puerto Williams.

 
Durante el encuentro se presentaron los programas municipales, sus perfiles de beneficiarios y objetivos de intervención, permitiendo identificar oportunidades de coordinación para evitar la duplicidad de atenciones y optimizar los recursos disponibles en beneficio de la comunidad.

 
El Centro de Rehabilitación está conformado actualmente por un equipo multidisciplinario integrado por un Terapeuta Ocupacional, una Fonoaudióloga y un Kinesiólogo. Los usuarios son derivados mediante dos vías: desde el Hospital Comunitario Cristina Calderón o a través de una carta orden emitida por el Hospital Naval.

 
Asimismo, se informó que gracias al convenio vigente entre el Centro de Rehabilitación y el Servicio de Salud Magallanes, las atenciones continuarán siendo gratuitas y con copago cero durante un año, garantizando el acceso oportuno a las prestaciones para quienes las requieran.

 
Entre los acuerdos alcanzados, destaca la coordinación de un trabajo colaborativo entre la Fonoaudióloga del Programa de Salud Preventiva Municipal y la profesional del Centro de Rehabilitación, con el propósito de unificar criterios de atención y reforzar las intervenciones en los casos que ambas instituciones atienden en común.

 
Además, el Centro de Rehabilitación confirmó su incorporación a la Mesa Intersectorial de Personas Mayores, instancia que busca fortalecer el trabajo en red y generar acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la comuna.

 
Durante la reunión, el terapeuta ocupacional Luis Cárcamo informó que cuenta con validación IVADEC, herramienta que permitirá colaborar en los procesos de evaluación y gestión del Certificado de Discapacidad, poniendo su experiencia a disposición de la comunidad y de los equipos municipales.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró la instancia y destacó la importancia de avanzar en una atención integral para las personas y sus familias.

 
"Cuando trabajamos unidos, pensando en las personas antes que en las instituciones, logramos entregar una atención más humana, cercana y efectiva. Para nosotros es fundamental fortalecer los vínculos con el Centro de Rehabilitación, porque detrás de cada usuario hay una historia, una familia y un enorme esfuerzo por mejorar su calidad de vida. Como municipio seguiremos impulsando estas alianzas que permiten acompañar a nuestros vecinos y vecinas en cada etapa de su proceso, especialmente a quienes más apoyo necesitan", señaló el jefe comunal.

 
La reunión permitió establecer nuevas líneas de coordinación entre ambas instituciones, reafirmando el compromiso de continuar trabajando colaborativamente para fortalecer la red de apoyo y rehabilitación disponible para la comunidad de Cabo de Hornos.

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