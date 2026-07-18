Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de julio de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME PIDE URGENCIA A PROYECTO DE INDULTO PARA EX UNIFORMADOS CONDENADOS TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

​El parlamentario por el Distrito 28 visitó el penal Colina I junto al diputado Leandro Kunstmann y solicitó avanzar en la tramitación de la iniciativa que se encuentra en el Senado.

WhatsApp Image 2026-07-17 at 16

El diputado por el Distrito 28, Alejandro Riquelme (Partido Republicano), visitó esta semana el penal Colina I junto al diputado Leandro Kunstmann, donde se reunieron con ex funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos tras el estallido social de octubre de 2019.

Durante la visita, Riquelme solicitó dar urgencia al proyecto de ley que concede un indulto general a ex uniformados condenados por acciones, operativos o procedimientos realizados en el cumplimiento de sus funciones durante las alteraciones del orden público iniciadas en octubre de 2019. La iniciativa se encuentra actualmente radicada en el Senado.

El legislador señaló que la Bancada de Diputados Republicanos respaldará el proyecto cuando sea discutido en la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, sostuvo que continuará apoyando a los ex uniformados y a sus familias, indicando que el tema también está siendo analizado en la comisión investigadora relacionada con los hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

En ese marco, Riquelme manifestó la importancia de entregar un respaldo a las instituciones policiales y a las Fuerzas Armadas, reiterando su llamado a acelerar la tramitación legislativa del proyecto de indulto que actualmente se encuentra en el Senado.



diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI PIDE A MINISTRO DE TRANSPORTES EVALUAR CRONOGRAMA DE CIERRE DEL AEROPUERTO DE NATALES PARA MINIMIZAR IMPACTO EN LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU PRESENTA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR LA OFERTA HABITACIONAL Y APROVECHAR TERRENOS URBANOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

minvu
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2026-07-17 at 16

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME PIDE URGENCIA A PROYECTO DE INDULTO PARA EX UNIFORMADOS CONDENADOS TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
WhatsApp Image 2026-07-17 at 16

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME PIDE URGENCIA A PROYECTO DE INDULTO PARA EX UNIFORMADOS CONDENADOS TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Glider

INACH COMPLETA EXITOSA MISIÓN DE PLANEADOR SUBMARINO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO PREPARACIÓN PARA EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2026-07-15 at 20

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS SE CAPACITARON COMO JUECES PARA TORNEO ESCOLAR DE DEBATE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250