DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME PIDE URGENCIA A PROYECTO DE INDULTO PARA EX UNIFORMADOS CONDENADOS TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

El diputado por el Distrito 28, Alejandro Riquelme (Partido Republicano), visitó esta semana el penal Colina I junto al diputado Leandro Kunstmann, donde se reunieron con ex funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos tras el estallido social de octubre de 2019.

Durante la visita, Riquelme solicitó dar urgencia al proyecto de ley que concede un indulto general a ex uniformados condenados por acciones, operativos o procedimientos realizados en el cumplimiento de sus funciones durante las alteraciones del orden público iniciadas en octubre de 2019. La iniciativa se encuentra actualmente radicada en el Senado.

El legislador señaló que la Bancada de Diputados Republicanos respaldará el proyecto cuando sea discutido en la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, sostuvo que continuará apoyando a los ex uniformados y a sus familias, indicando que el tema también está siendo analizado en la comisión investigadora relacionada con los hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

En ese marco, Riquelme manifestó la importancia de entregar un respaldo a las instituciones policiales y a las Fuerzas Armadas, reiterando su llamado a acelerar la tramitación legislativa del proyecto de indulto que actualmente se encuentra en el Senado.





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