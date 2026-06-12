DIPUTADO CARLOS BIANCHI ADVIERTE QUE NUEVO ENDEUDAMIENTO DE CHILE PODRÍA TRADUCIRSE EN RECORTES SOCIALES Y MAYOR COSTO DE VIDA

Durante una entrevista concedida este viernes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó diversos temas de la contingencia nacional y regional, centrando gran parte de sus declaraciones en la situación económica del país, el aumento de la deuda pública, la discusión sobre el tamaño del Estado y los desafíos en materia de seguridad.

Respecto a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el parlamentario señaló que este tipo de acciones suelen tener un fuerte componente político. “Estas acusaciones son eminentemente políticas más que jurídicas o técnicas”, afirmó, agregando que como integrante de la comisión revisora deberá analizar los antecedentes desde una perspectiva técnica y política.

Sin embargo, sostuvo que la principal preocupación debiera estar puesta en el estado de las finanzas públicas. Según indicó, Chile ha experimentado un crecimiento sostenido de su endeudamiento durante las últimas administraciones.

“Llevamos más de 16 años que pasamos de una deuda del PIB del 6% y estaba rozando el 45%”, afirmó, atribuyendo este fenómeno al financiamiento de distintas reformas y programas sociales mediante deuda pública.

Bianchi manifestó su rechazo al proyecto que autoriza un nuevo endeudamiento por parte del Estado, argumentando que sus consecuencias terminarán impactando directamente a la ciudadanía.

“Los efectos que trae son el encarecimiento del costo de la vida, o sea, su plata va a valer menos. La compra que usted está haciendo para alimentarse le va a costar más cara, la luz, el gas, el agua, la bencina, la vida en general, los remedios, todo cuesta más caro”, sostuvo.

En esa misma línea, explicó que votó en contra de la iniciativa porque, a su juicio, el costo final será asumido por los sectores más vulnerables y la clase media. “El problema lo va a pagar la gente”, enfatizó.

Debate sobre el tamaño del Estado

Consultado sobre la posibilidad de reducir el aparato estatal, el diputado indicó que la discusión debe centrarse en mejorar la eficiencia más que en disminuir estructuras por razones comunicacionales.

“Reducir o refundir ministerio, no tienes cómo eliminar a uno o a otro, a los funcionarios, a los trabajadores”, afirmó, señalando que la fusión de carteras genera ahorros limitados y que la verdadera discusión se dará durante la tramitación del Presupuesto 2027.

A su juicio, el escenario fiscal obligará al Gobierno a implementar recortes y ajustes en distintas áreas del sector público.

Cuestionamientos a parlamentarios e insistencia en levantar el secreto bancario

Durante la conversación también se refirió a investigaciones que involucran a parlamentarios de la Región de Magallanes, señalando que corresponde a la justicia esclarecer los hechos.

No obstante, fue particularmente crítico respecto de la votación relacionada con el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado y delitos económicos.

“Es impresentable lo que votó el señor Kusanovic”, expresó, agregando que mantener restricciones para acceder a información financiera dificulta el combate contra bandas criminales y organizaciones vinculadas al lavado de activos.

Seguridad y control fronterizo

Otro de los temas abordados fue la seguridad regional y el combate al crimen organizado. Bianchi afirmó que actualmente existen importantes brechas en el control de aeródromos y pistas de aterrizaje del país.

“Hoy día Chile no tiene ninguna seguridad en ninguno de los aeródromos, ni helipuertos”, advirtió.

El legislador destacó los avances en iniciativas legislativas impulsadas para fortalecer el control fronterizo y el trabajo coordinado entre Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas y el Gobierno Regional.

Asimismo, valoró los proyectos que permitirían dotar a Magallanes de mayores herramientas de fiscalización y control, señalando que la región podría transformarse en una de las zonas con mejores estándares de seguridad del país.

“Podemos llegar a ser la única región de Chile que cuente con mecanismos distintos al resto”, sostuvo.

Escuela de Carabineros para Magallanes

Finalmente, Bianchi destacó las gestiones que buscan concretar la instalación de una escuela de formación de Carabineros en Punta Arenas, iniciativa que —según explicó— ha sido impulsada por autoridades regionales y por el senador Karim Bianchi.

“Esa escuela de Carabineros estaría en Punta Arenas para el servicio de toda la Región de Magallanes”, afirmó.

El diputado concluyó señalando que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y la protección de las fronteras deben seguir siendo una prioridad para la región, especialmente frente al avance del crimen organizado en distintas zonas del país.

​



​

