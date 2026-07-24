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24 de julio de 2026

"MÁS APOYO CON MENOS PROFESIONALES": GOBIERNO CONFIRMA EL FIN DEL PROGRAMA MUJERES RURALES

En una exposición a la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, el Gobierno argumentó que más de un tercio de los recursos del programa se destinan a gastos administrativos.

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El Gobierno confirmó el fin del Programa de Mujeres Rurales, que desde 1992 ha capacitado a 35 mil mujeres en rubros como la producción de hortalizas, aves de corral, apicultura y artesanías, a través de un convenio entre Indap y Prodemu.

“El punto es si corresponde seguir transfiriendo recursos públicos de Indap una fundación privada que no ha tenido los mejores resultados de gestión”, explicó la subdirectora (s) de Indap, Antonella Pecchenino, ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En su exposición, aseguró que el programa trabaja actualmente con 3.016 beneficiaras y se destina un monto de $3.869.013.000 De ese total, un 38,5% correspondería a gastos administrativos.

“No queremos castigar a Prodemu, sino entregar de manera eficiente los recursos a las mujeres rurales”, sostuvo.

"Prodemu no va a desaparecer"

Jessica Flores, directora de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), lamentó la decisión de Indap. "Para nosotros como Prodemu es una gran pérdida este convenio, porque hemos cambiado vidas, hemos cambiado la percepción de estas mujeres rurales que dan la lucha todos los días por un sustento".

En la misma instancia, Flores expresó su preocupación por el destino de quienes son posulantes o actuales beneficiarias de Mujeres Rurales, ya que su perfil no les permitiría calificar para otros programas. "Hoy día las mujeres nos preguntan a diario a dónde van a ir, qué van a hacer. Falta que la información se baje con claridad porque hay mucha incertidumbre".

El Gobierno detalló que seguirán atendiendo a las usuarias vigentes y se congelará el ingreso de nuevas postulantes.

"Sí, hoy día Prodemu está en condiciones financieras muy precarias. Sí, no ha sido eficiente. Sí, ha tenido problemas financieros importantes. Sí, tenemos un déficit de más de $2.600 millones, pero independiente de las circunstancias, Prodemu no va a desaparecer, Prodemu tiene que seguir adelante porque tenemos un grupo objetivo de mujeres que no muchas de ellas encajan en algún programa o política pública del gobierno de turno", expresó la directora.

Menos profesionales

El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, también expuso ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados. “Esto no significa en ningún caso que finalice el apoyo de Indap o entrega de algún tipo de apoyo a las mujeres rurales. Somos unos convencidos de que son las mujeres rurales las que dan viabilidad a la actividad agrícola”, planteó.

El subsecretario aseguró que, en su recorrido por el país, ha podido constatar que los beneficiarios de distintos programas prefieren menos profesionales a cambio de más apoyo y recursos.

"Una simple observación: ¿Usted prefiere 10 profesionales que lo capaciten para sembrar una hectárea de trigo o prefiere diez hectáreas de trigo con un buen profesional? Todos se han cuadrado con lo mismo. Queremos más recursos, más apoyo con menos profesionales y parte de la eficiencia a la que apunta este ajuste, que va a ser cubierto con INDAP, apunta a eso, que los recursos lleguen donde corresponde".


Un estudio del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), reconoce resultados positivos del Programa entre 2022 y 2024, entre los que se cuenta el aumento de ingresos de las mujeres y un cambio positivo en su autoestima, confianza y empoderamiento. Entre las falencias, el análisis detectó retrasos críticos en la entrega de los subsidios y dificultades para que los proyectos de las beneficiarias se mantengan en el tiempo.


Fuente: 24horas.cl 

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