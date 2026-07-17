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17 de julio de 2026

LA SALUD ES LO PRIMERO: GOBIERNO REGIONAL Y SERVICIO DE SALUD PRESENTAN PROGRAMA PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA PARA MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

En concreto, el programa apunta a aumentar la oferta de asistencia en especialidades del Hospital Clínico, en particular en aquellas con mayor volumen y/o tiempos de espera. Para ello, el Gobierno Regional dispuso de $1.140.155.067, con una proyección de 5.390 usuarios beneficiados en 7.945 prestaciones.

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Hay un punto en el que el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y el Consejo Regional, tienen una coincidencia inquebrantable: la salud de los magallánicos y magallánicas. Sobre esa máxima es que lo ocurrido el martes en el salón Nelda Panicucci, del edificio Plaza del Gobierno Regional, toma un cariz especial.

El Gobernador Regional, Jorge Flies; junto a la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez; la directora subrogante del Hospital Clínico Regional, Francisca Sanfuentes; el director del Hospital Comunitario de Puerto Williams, Jaime Arteaga; y representantes de agrupaciones de la sociedad civil ligadas a la salud; presentaron el programa “Transferencia de Recursos en Atención Integral de Salud Para Disminuir Listas de Espera, Magallanes”, una iniciativa enmarcada en el Convenio entre el Gobierno Regional y el Servicio de Salud.

En concreto, el programa apunta a aumentar la oferta de asistencia en especialidades del Hospital Clínico, en particular en aquellas con mayor volumen y/o tiempos de espera. Para ello, el Gobierno Regional dispuso de $1.140.155.067, con una proyección de 5.390 usuarios beneficiados en 7.945 prestaciones.

El Gobernador Flies relevó: “En un trabajo permanente que llevamos adelante con el Servicio de Salud en 2023 y 2024, con más de $500 millones para listas de espera, hoy llevamos adelante un proyecto que duplica ese monto, con más de $1.040 millones”.

La directora Yáñez complementó, por otro lado, que “no tan solo serán abordados los pacientes de Punta Arenas, sino también de otras provincias de Magallanes, lo que le da una pertinencia regional al programa”.

Respecto al mecanismo usado para las atenciones, contó la directora que el cálculo es “no nominativo: es decir, explícitamente no están los nombres de las personas, sin embargo, están extraídos de la lista de espera para generar la estadística del programa”: “Se están abordando los percentiles que permanecen más tiempo en espera. Por lo tanto, las personas que llevaban dos años en espera, deben haber sido resueltas en el transcurso de este tiempo. Por eso no es nominativo, sino que es una estadística móvil”.

Desde el Servicio de Salud apuntarán a explotar la capacidad del Hospital Clínico usando la infraestructura “tanto en horario inhábil como también los fines de semana, domingos y festivos: (la prioridad es) que podamos usar la capacidad ya instalada para no arrendar otras dependencias u otros lugares en los que la gente no está familiarizada”, detalló Yáñez.

Finalmente, el Flies adelantó que “a esto se suma, esperamos que en unas pocas semanas más, la presentación al Consejo Regional, y que está dentro del Plan de Zonas Extremas, un programa único de resolución de listas de espera, que en una primera fase es por tres años; que abarca alrededor de poco más de $7.000 millones por las focalidades que hemos puesto en el Servicio de Salud, pero con un marco presupuestario que fácilmente puede llegar a los $10.000 millones. Conversado con la ministra de Salud, May Chomalí, nos coloca a la vanguardia en la resolución de listas de espera”.

Trabajo

El programa tiene nueve componentes. El que concentra el mayor de los montos es el componente “Gestión de lista de espera en especialidades médicas priorizadas” (M$279.766), que considera prestaciones de oftalmología, otorrinolaringología, endocrinología, gastroenterología, cirugía general, traumatología, además de audiometrías, contactabilidad y visitas domiciliarias.

El segundo componente es el de resolución integral de cardiología (M$107.595), con nuevas consultas y controles, ecocardiograma, test de esfuerzo, holter de ritmo, entre otros.

El tercer componente es la resolución de exámenes de electromiografías para las cuatro extremidades (M$107.829).

El cuarto componente es la rehabilitación de piso pélvico en mujeres (M$162.640), con planes para disfunción y trabajo kinesiológico.

El quinto componente es la cirugía asociada a la colelitiasis (M$83.649), seguido por la resolución integral de urología (consulta nueva, ecografía, atención posquirúrgica, entre otros, por M$73.326). El séptimo es la endoscopía digestiva alta (M$80.347), con gastroduodenoscopía; el octavo es la colonoscopía (M$189.000), y por último la cirugía maxilofacial de alta complejidad (M$56.000).

El tiempo de ejecución del programa es de 12 meses.




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