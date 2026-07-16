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16 de julio de 2026

ESTUDIO REVELA QUE CHILE AVANZA EN ORGANIZACIÓN FINANCIERA, PERO MANTIENE DESAFÍOS EN TRANQUILIDAD ECONÓMICA

​El primer Índice de Bienestar Financiero de Experian situó al país en un nivel moderado, destacando mejoras en la gestión de las finanzas personales, aunque persisten desafíos relacionados con el ahorro, la inversión y la percepción de estabilidad económica.

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El primer Índice de Bienestar Financiero elaborado por Experian mostró que Chile obtuvo 53 puntos, ubicándose en un rango moderado que refleja avances en la forma en que las personas administran sus finanzas. La medición incorpora variables como el acceso al crédito, el cumplimiento de obligaciones financieras, la planificación, la capacidad para enfrentar imprevistos y la percepción de estabilidad económica.

El estudio indica que los mejores resultados se registran en las dimensiones de control financiero (61,7 puntos), resiliencia (58,2) y capacidad para cumplir metas (57,1), lo que evidencia una mayor organización en la gestión del dinero. Sin embargo, la dimensión de tranquilidad financiera alcanzó 46,9 puntos, mostrando que una parte importante de los hogares aún enfrenta incertidumbre respecto de su situación económica.

Entre los hábitos mejor evaluados destacan el registro de gastos (67,5 puntos), el ahorro al recibir ingresos (63,6), el consumo de información financiera (62,6) y la comparación de alternativas antes de contratar productos de crédito, indicador que alcanzó 76,9 puntos. En contraste, el estudio identificó resultados más bajos en inversión (33 puntos), dinero disponible al finalizar el mes (41,7) y percepción de seguridad respecto del futuro financiero (44,4).

Según Richard Kosche, Head of Product & Go To Market de Experian, los resultados muestran que las personas están adoptando decisiones financieras más informadas y estructuradas, aunque todavía existe el desafío de convertir esos avances en una mayor sensación de bienestar económico.

El informe también plantea que herramientas como Open Finance podrían contribuir a fortalecer el bienestar financiero al facilitar un uso más integrado de la información financiera de las personas, permitiendo acceder a productos y servicios ajustados a sus necesidades y características.


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