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12 de julio de 2026

ALDEAS INFANTILES SOS CHILE ABRE CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS PARA SU COLECTA NACIONAL 2026

​La campaña "Dona Futuro" busca reunir a personas mayores de 18 años que deseen colaborar de manera presencial o digital para apoyar la recaudación de fondos de la organización.

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Aldeas Infantiles SOS Chile abrió la convocatoria para participar como voluntario en la Colecta Nacional 2026, iniciativa que este año se desarrollará bajo el lema "Dona Futuro". La organización invita a personas mayores de 18 años a sumarse a la campaña, cuyo propósito es apoyar el trabajo que realiza junto a niños, niñas, adolescentes y familias en distintos puntos del país.

Quienes deseen participar podrán hacerlo en dos modalidades. El voluntariado de calle se realizará los días 14 y 15 de agosto, destinando hasta cuatro horas diarias para colaborar en la colecta presencial. En tanto, el voluntariado digital se extenderá entre el 31 de julio y el 15 de agosto, promoviendo la campaña a través de redes sociales, WhatsApp y otras plataformas digitales.

El director nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile, Osvaldo Salazar, señaló que cada voluntario contribuye a movilizar a más personas en apoyo de la infancia y la adolescencia. Agregó que la campaña busca demostrar que la participación de la comunidad puede generar nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del sitio habilitado por la organización. Aldeas Infantiles SOS Chile trabaja desde hace más de seis décadas en programas de cuidado alternativo, fortalecimiento familiar y acompañamiento a jóvenes, apoyando cada año a miles de niños, niñas, adolescentes y sus familias.


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