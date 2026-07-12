ALDEAS INFANTILES SOS CHILE ABRE CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS PARA SU COLECTA NACIONAL 2026

Aldeas Infantiles SOS Chile abrió la convocatoria para participar como voluntario en la Colecta Nacional 2026, iniciativa que este año se desarrollará bajo el lema "Dona Futuro". La organización invita a personas mayores de 18 años a sumarse a la campaña, cuyo propósito es apoyar el trabajo que realiza junto a niños, niñas, adolescentes y familias en distintos puntos del país.

Quienes deseen participar podrán hacerlo en dos modalidades. El voluntariado de calle se realizará los días 14 y 15 de agosto, destinando hasta cuatro horas diarias para colaborar en la colecta presencial. En tanto, el voluntariado digital se extenderá entre el 31 de julio y el 15 de agosto, promoviendo la campaña a través de redes sociales, WhatsApp y otras plataformas digitales.

El director nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile, Osvaldo Salazar, señaló que cada voluntario contribuye a movilizar a más personas en apoyo de la infancia y la adolescencia. Agregó que la campaña busca demostrar que la participación de la comunidad puede generar nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del sitio habilitado por la organización. Aldeas Infantiles SOS Chile trabaja desde hace más de seis décadas en programas de cuidado alternativo, fortalecimiento familiar y acompañamiento a jóvenes, apoyando cada año a miles de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

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