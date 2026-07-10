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10 de julio de 2026

SENADOR KUSANOVIC EXIGE MAYOR TRANSPARENCIA SOBRE ACCIDENTE EN PLANTA POSESIÓN DE ENAP Y RECUPERACIÓN DEL GASODUCTO N°18

El parlamentario por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, ofició al Ministerio de Energía para solicitar información detallada sobre el estado de recuperación del Gasoducto N°18 y las medidas adoptadas para asegurar el suministro de gas a la Región de Magallanes.

senadorkusanovic

​La iniciativa surge luego de que se conociera que ENAP se opuso a la entrega de antecedentes solicitados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), invocando el procedimiento contemplado en la Ley de Transparencia. Si bien este mecanismo suspende temporalmente la entrega de la información mientras resuelve el Consejo para la Transparencia, el parlamentario sostuvo que ello no debe transformarse en un obstáculo para conocer antecedentes que son de evidente interés público, especialmente para los habitantes de Magallanes.

 
“Estamos hablando de infraestructura crítica y del suministro de un servicio esencial para miles de familias de Magallanes. La transparencia debe ser la regla, especialmente cuando se trata de una empresa pública. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, cómo avanza la recuperación del gasoducto y cuáles son las medidas que se están implementando para garantizar el abastecimiento de gas en nuestra región”, afirmó Kusanovic.

 
En el oficio, el senador solicitó al Ministerio remitir los antecedentes disponibles sobre el accidente, el estado de recuperación del Gasoducto N°18, las evaluaciones de riesgo efectuadas y los planes de contingencia implementados para asegurar la continuidad operacional.

 
Asimismo, pidió evaluar la elaboración de lineamientos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas públicas del sector energético, promoviendo una coordinación con ENAP que permita compatibilizar la protección de información (efectivamente reservada) con el principio de máxima divulgación establecido en la Ley N°20.285.

 
El parlamentario enfatizó que su solicitud no busca interferir en las atribuciones del Consejo para la Transparencia, sino reforzar la confianza ciudadana y asegurar que exista información oportuna sobre una infraestructura estratégica para la seguridad energética de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
“Hay que recordar que el dueño de ENAP es el Estado de Chile, por lo que no puede negarse a entregar información solicitada por su propio dueño. Por lo mismo, los magallánicos merecemos certeza, sobre todo cuando está en juego la seguridad energética de nuestra región y el suministro de gas.”, concluyó el senador.

De izquierda a derecha, Paula Bustos, Adrián Paredes, Leonardo Velásquez, Roberto Uribe y Pamela Santibáñez

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