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10 de julio de 2026

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INVITA A EMPRENDEDORES TURÍSTICOS A POSTULAR A CAPACITACIÓN GRATUITA SOBRE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

La capacitación es completamente gratuita, contempla 300 cupos y quienes finalicen satisfactoriamente recibirán un certificado de participación.

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La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos extendió una invitación a las empresas y emprendimientos de turismo rural de la comuna para participar en el curso gratuito "Inclusividad y Accesibilidad en Turismo Rural", una iniciativa que busca fortalecer las capacidades del sector y avanzar hacia una oferta turística más inclusiva, accesible y de mayor calidad.

 
La capacitación, impulsada por ONU Turismo, ACHITUR A.G. y Fundación ERES, con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo, comenzará el próximo 1 de agosto y se desarrollará íntegramente a través de WhatsApp durante un mes, permitiendo que cada participante avance de manera flexible según su disponibilidad.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de esta oportunidad para los prestadores de servicios turísticos de la comuna.

 
"El turismo es uno de los principales motores del desarrollo económico de Cabo de Hornos y una actividad con enorme proyección para nuestro territorio. Contar con servicios cada vez más inclusivos y accesibles no solo mejora la experiencia de quienes nos visitan, sino que también fortalece la competitividad de nuestros emprendedores y consolida a Puerto Williams como un destino abierto para todas las personas. Invitamos a nuestras empresas turísticas a aprovechar esta capacitación gratuita y seguir creciendo junto al desarrollo de nuestra comuna", señaló el jefe comunal.

 
Durante el curso, los participantes podrán adquirir conocimientos sobre accesibilidad universal, normativa vigente, comunicación inclusiva, diseño de experiencias y rutas accesibles, estándares internacionales como la Norma ISO 21902:2021 y herramientas para identificar y reducir barreras físicas, comunicacionales y actitudinales.

 
La capacitación es completamente gratuita, contempla 300 cupos y quienes finalicen satisfactoriamente recibirán un certificado de participación.

 
Podrán postular empresas y emprendimientos que se encuentren registrados en Sernatur, estén ubicados en comunas rurales o mixtas y ofrezcan productos o servicios de turismo rural. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de julio.

 
Desde la Municipalidad de Cabo de Hornos hicieron un llamado a aprovechar esta instancia de formación, destacando que fortalecer las competencias del sector turístico contribuye a generar una oferta más inclusiva, mejorar la atención a visitantes y potenciar el desarrollo sostenible de la comuna más austral del mundo.

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