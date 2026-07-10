SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA NOMBRAMIENTO DE CRISTIÁN BUCCIONE COMO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE AGROSEGUROS

El Secretario Regional Ministerial de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Ignacio Cavada, destacó el nombramiento de Cristián Buccione Reed como nuevo director ejecutivo de Agroseguros, entidad del Ministerio de Agricultura vinculada a CORFO, encargada de administrar los subsidios estatales para la contratación de seguros silvoagropecuarios.



El nuevo director asume en un escenario donde la gestión del riesgo se ha convertido en un desafío estratégico para el desarrollo del agro nacional, considerando los efectos del cambio climático, las emergencias sanitarias y los fenómenos naturales que afectan la actividad productiva.



En ese contexto, el Seremi de Agricultura valoró que la nueva administración de Agroseguros busque ampliar la cobertura y acercar estos instrumentos a los productores de todas las regiones del país.



"La seguridad productiva es uno de los principales ejes de trabajo que hemos impulsado como Ministerio de Agricultura en Magallanes. Nuestra región enfrenta condiciones climáticas extremas y una actividad ganadera que constituye parte esencial de su identidad y desarrollo económico. Por eso, contar con herramientas que permitan enfrentar los riesgos y proteger el patrimonio productivo de nuestros agricultores y ganaderos es fundamental. Damos la bienvenida a Cristián Buccione y confiamos en que su gestión permitirá fortalecer la presencia de Agroseguros en las regiones, acercando estos instrumentos a quienes más los necesitan”, señaló el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada.



Cristián Buccione Reed es ingeniero comercial y MBA, con cerca de veinte años de experiencia en la industria financiera, aseguradora y de servicios. Ha liderado estrategias de negocios, gestión de riesgos corporativos y desarrollo de soluciones financieras y de seguros, desempeñándose en compañías internacionales como BNP Paribas Cardif y Zurich Insurance, además de asesorar a diversas organizaciones en materias de gestión y transformación.



Al asumir la Dirección Ejecutiva de Agroseguros, señaló que uno de los principales desafíos será fortalecer la seguridad productiva del sector silvoagropecuario mediante una mayor cobertura de los seguros con subsidio estatal y una estrecha colaboración con instituciones públicas y privadas.



"Nuestro foco estará en ampliar el acceso a los seguros para enfrentar las incertidumbres asociadas al cambio climático, los riesgos sanitarios y otros eventos que afectan al sector. Queremos fortalecer el trabajo conjunto con instituciones como INDAP, SAG, bancos, asociaciones gremiales y el mundo privado para entregar mejores herramientas de protección a agricultores y ganaderos de todo Chile", afirmó.



Desde el año 2000, Agroseguros entrega subsidios estatales para apoyar la contratación de seguros silvoagropecuarios que protegen a agricultores y ganaderos frente a pérdidas ocasionadas por lluvias, sequías, viento, nieve, granizo, otros fenómenos de la naturaleza y riesgos sanitarios como la influenza aviar y la mosca de la fruta.



Actualmente, la institución subsidia seguros agrícolas, pecuarios —incluyendo bovinos, ovinos, caprinos y apícolas—, forestales y seguros colectivos para enfrentar emergencias sanitarias.

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Con este nombramiento, Agroseguros inicia una nueva etapa orientada a fortalecer la gestión del riesgo en el sector silvoagropecuario, ampliar el acceso a sus instrumentos de protección y consolidar una política pública que contribuya a la resiliencia y competitividad del agro chileno.



