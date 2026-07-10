Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

10 de julio de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA NOMBRAMIENTO DE CRISTIÁN BUCCIONE COMO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE AGROSEGUROS

​Cristián Buccione Reed liderará fortalecimiento de los seguros para proteger la producción agropecuaria

directoragroseguros

El Secretario Regional Ministerial de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Ignacio Cavada, destacó el nombramiento de Cristián Buccione Reed como nuevo director ejecutivo de Agroseguros, entidad del Ministerio de Agricultura vinculada a CORFO, encargada de administrar los subsidios estatales para la contratación de seguros silvoagropecuarios.

 
El nuevo director asume en un escenario donde la gestión del riesgo se ha convertido en un desafío estratégico para el desarrollo del agro nacional, considerando los efectos del cambio climático, las emergencias sanitarias y los fenómenos naturales que afectan la actividad productiva.

 
En ese contexto, el Seremi de Agricultura valoró que la nueva administración de Agroseguros busque ampliar la cobertura y acercar estos instrumentos a los productores de todas las regiones del país.

 
"La seguridad productiva es uno de los principales ejes de trabajo que hemos impulsado como Ministerio de Agricultura en Magallanes. Nuestra región enfrenta condiciones climáticas extremas y una actividad ganadera que constituye parte esencial de su identidad y desarrollo económico. Por eso, contar con herramientas que permitan enfrentar los riesgos y proteger el patrimonio productivo de nuestros agricultores y ganaderos es fundamental. Damos la bienvenida a Cristián Buccione y confiamos en que su gestión permitirá fortalecer la presencia de Agroseguros en las regiones, acercando estos instrumentos a quienes más los necesitan”, señaló el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada.

 
Cristián Buccione Reed es ingeniero comercial y MBA, con cerca de veinte años de experiencia en la industria financiera, aseguradora y de servicios. Ha liderado estrategias de negocios, gestión de riesgos corporativos y desarrollo de soluciones financieras y de seguros, desempeñándose en compañías internacionales como BNP Paribas Cardif y Zurich Insurance, además de asesorar a diversas organizaciones en materias de gestión y transformación.

 
Al asumir la Dirección Ejecutiva de Agroseguros, señaló que uno de los principales desafíos será fortalecer la seguridad productiva del sector silvoagropecuario mediante una mayor cobertura de los seguros con subsidio estatal y una estrecha colaboración con instituciones públicas y privadas.

 
"Nuestro foco estará en ampliar el acceso a los seguros para enfrentar las incertidumbres asociadas al cambio climático, los riesgos sanitarios y otros eventos que afectan al sector. Queremos fortalecer el trabajo conjunto con instituciones como INDAP, SAG, bancos, asociaciones gremiales y el mundo privado para entregar mejores herramientas de protección a agricultores y ganaderos de todo Chile", afirmó.

 
Desde el año 2000, Agroseguros entrega subsidios estatales para apoyar la contratación de seguros silvoagropecuarios que protegen a agricultores y ganaderos frente a pérdidas ocasionadas por lluvias, sequías, viento, nieve, granizo, otros fenómenos de la naturaleza y riesgos sanitarios como la influenza aviar y la mosca de la fruta.

 
Actualmente, la institución subsidia seguros agrícolas, pecuarios —incluyendo bovinos, ovinos, caprinos y apícolas—, forestales y seguros colectivos para enfrentar emergencias sanitarias.


Con este nombramiento, Agroseguros inicia una nueva etapa orientada a fortalecer la gestión del riesgo en el sector silvoagropecuario, ampliar el acceso a sus instrumentos de protección y consolidar una política pública que contribuya a la resiliencia y competitividad del agro chileno.

sarampionsalud

AUTORIDADES REGIONALES LANZAN CAMPAÑA "CHILE CONTRA EL SARAMPIÓN" Y REFUERZAN LLAMADO A LA VACUNACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES CONTACTA AL 100% DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN ESPERA Y 84% YA INICIÓ TRATAMIENTO O RESOLVIÓ SU GARANTÍA

Leer Más

El Ministerio de Salud presentó en la región el balance de los primero 90 días de la Alerta Oncológica, destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional.

El Ministerio de Salud presentó en la región el balance de los primero 90 días de la Alerta Oncológica, destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional.

alertaoncologicamagallanes
nuestrospodcast
sarampionsalud

AUTORIDADES REGIONALES LANZAN CAMPAÑA "CHILE CONTRA EL SARAMPIÓN" Y REFUERZAN LLAMADO A LA VACUNACIÓN

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
directoragroseguros

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA NOMBRAMIENTO DE CRISTIÁN BUCCIONE COMO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE AGROSEGUROS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cormaghyst

LATAM, CORMAG Y HYST APUESTAN POR FORTALECER EL TURISMO INVERNAL CON PROMOCIÓN EN NORTEAMÉRICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
corepuertoeden

ULTIMA ESPERANZA SUMA NUEVAS INVERSIONES PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y FORTALECER SERVICIOS COMUNALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250