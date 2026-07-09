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9 de julio de 2026

JORNADAS EN MAGALLANES REFORZARON EL TURISMO CON IMPACTO POSITIVO EN LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA

Las actividades se realizaron en Punta Arenas y Porvenir, reuniendo a actores del sector turístico, público y de la conservación para compartir herramientas orientadas a medir, gestionar y comunicar los impactos de la actividad turística.

FOTO GRUPAL Taller Turismo Responsable RPDP

Con el objetivo de fortalecer buenas prácticas de turismo responsable y avanzar hacia una gestión turística con impacto positivo, se realizaron en Punta Arenas y Porvenir las jornadas “Turismo con Impacto Positivo en la Ruta de los Parques de la Patagonia”, organizadas por Fundación Rewilding Chile y el Programa Transforma Mesoregional Ruta de los Parques, impulsado por Corfo, con la colaboración de Sernatur, Conaf, Municipalidad de Porvenir e Inacap.



Las actividades convocaron a emprendedores y empresarios turísticos, gremios, asociaciones, representantes del sector público y autoridades locales y regionales, con el propósito de entregar herramientas prácticas para medir, gestionar y comunicar los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad turística.



Durante las jornadas, Jorge Moller, consultor y director de la Global Sustainable Tourism Council (GSTC), destacó la importancia de generar espacios de encuentro y reflexión entre los distintos actores del territorio. “Siempre es importante vernos, conversar y dialogar en torno a miradas comunes, además de cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. El impacto puede ser positivo o negativo, o ambos, y depende de la gestión que hagamos. La idea es minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios”, señaló.



Desde Corfo Magallanes, Javier Romero Valenzuela, director regional, destacó que “en Corfo entendemos el turismo como un motor de desarrollo productivo, capaz de generar oportunidades para las empresas, impulsar el emprendimiento y aportar al desarrollo de la región. Pero hoy el desafío no es solo atraer más visitantes, sino hacerlo bien: con un turismo responsable, que cuide nuestro patrimonio natural y cultural, genere beneficios para las comunidades locales y se proyecte en el largo plazo. Esa es la mirada que buscamos fortalecer a través del Programa Transforma Mesoregional Ruta de los Parques de la Patagonia”.



Las jornadas también contaron con la participación de Andrea Durán, gerenta del Programa Transforma Mesoregional Ruta de los Parques, quien abordó las acciones impulsadas desde el ámbito público para consolidar a la Patagonia como un destino global de naturaleza y conservación. Asimismo, como expositor local participó Claudio Vidal, socio cofundador de Far South Expeditions, con la charla “Turismo de Vida Silvestre en la Patagonia Profunda: tres décadas de aprendizajes y lecciones”.



Por último, Francisca Aylwin, coordinadora del programa Ruta de los Parques de la Patagonia, de Rewilding Chile, comentó “Como Ruta de los Parques, tenemos el desafío de avanzar hacia un turismo cada vez más responsable. Para lograrlo, es fundamental conocer dónde estamos hoy, compartir buenas prácticas y contar con herramientas que nos permitan seguir mejorando, para que la Ruta de los Parques continúe consolidándose como un destino donde el desarrollo es posible gracias a la conservación de la naturaleza y al bienestar de las comunidades locales”.



Las actividades realizadas en Magallanes forman parte de un ciclo de encuentros que también se desarrollará en localidades de las regiones de Los Lagos y Aysén, con el objetivo de seguir promoviendo un turismo responsable, regenerativo y con beneficios concretos para los territorios.

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