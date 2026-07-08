ACADÉMICO CLAUDIO VÉLIZ ANALIZÓ EL ORIGEN DEL JURAMENTO A LA BANDERA Y EL LEGADO HISTÓRICO DEL COMBATE DE LA CONCEPCIÓN

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el coordinador académico de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, Claudio Véliz, conversó sobre el origen del Juramento a la Bandera y la relevancia histórica del Combate de La Concepción, ocurrido el 9 y 10 de julio de 1882, durante la campaña de la Sierra de la Guerra del Pacífico.

Durante la entrevista, el académico explicó que para comprender la importancia de este episodio es necesario situarlo dentro del contexto de la etapa final del conflicto. "Primero hay que entender un poco el contexto en donde sucede este combate de La Concepción, porque finalmente termina siendo tan importante para la memoria nacional", señaló.

Véliz recordó que el combate se desarrolló cuando el Ejército chileno ya había ocupado Lima y se pensaba que la guerra estaba próxima a finalizar. Sin embargo, la resistencia peruana en la sierra cambió completamente el escenario.

"La campaña de la Sierra es una de las partes más duras que tiene precisamente la guerra", afirmó, explicando que las tropas chilenas debieron enfrentar condiciones extremas de altura, enfermedades, un territorio desconocido y una fuerte resistencia organizada.

El historiador relató que los 77 soldados del Regimiento Chacabuco resistieron el ataque de fuerzas ampliamente superiores y rechazaron rendirse. "Ellos ven efectivamente la amenaza en el horizonte de estas tropas peruanas (...) y se niegan a rendirse. Ahí está un poco el punto épico de este tema y lo que pasa dentro del Combate de La Concepción", sostuvo.

Asimismo, destacó que junto al destacamento también había cantineras y un niño, quienes igualmente perdieron la vida durante el enfrentamiento.

El origen del Día de la Bandera

Durante la conversación, Claudio Véliz explicó que la conmemoración del 9 de julio como Día de la Bandera fue establecida décadas después del combate, en medio del proceso de construcción de la memoria nacional.

"En 1914 se toma como decisión que el día 9 de julio (...) va a ser el Día de la Bandera", indicó.

Agregó que esta determinación respondió también al contexto político y social que vivía el país durante el período del Centenario.

"En un período de crisis, como lo que es el período del Centenario, también emerge esta intención precisamente por levantar estos símbolos patrios", explicó.

En ese sentido, recordó que la memoria del Combate de La Concepción fue impulsada por el historiador Benjamín Vicuña Mackenna, quien difundió el episodio a través de sus publicaciones y contribuyó a convertirlo en uno de los principales símbolos del patriotismo chileno.

La campaña más dura de la Guerra del Pacífico

Consultado sobre el nivel de violencia vivido durante la campaña de la Sierra, Véliz sostuvo que esta etapa fue una de las más complejas del conflicto.

"La violencia que se vive dentro de lo que es la Sierra es algo que todavía nosotros no hemos sido capaces de explorar totalmente", afirmó.

Explicó que, además de los combates, las tropas enfrentaban enfermedades, falta de recursos y un desgaste permanente producto de las condiciones geográficas y climáticas.

El académico también comparó este escenario con otros episodios de la Guerra del Pacífico, señalando que los combates terrestres presentaron niveles de violencia superiores a los enfrentamientos navales.

Memoria e identidad nacional

Durante la entrevista, Claudio Véliz destacó que el Combate de La Concepción trascendió el ámbito militar para convertirse en un elemento central de la identidad chilena.

A su juicio, el relato construido en torno a este episodio permitió fortalecer conceptos como el heroísmo, los símbolos patrios y la memoria colectiva.

"Yo diría que la épica es lo que finalmente va armando todo lo que pasa con el Morro y también forman parte un poco de lo que es la épica del conflicto y finalmente lo que nos ha dado a nosotros los relatos nacionales", señaló.

Finalmente, sostuvo que la Guerra del Pacífico constituye uno de los procesos históricos más relevantes para comprender la formación de la identidad del país.

"La Guerra del Pacífico sin duda podría llegar a ser el hito más importante para la identidad chilena", concluyó.



