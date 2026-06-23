JOSÉ MARIPANI ES REELECTO COMO RECTOR DE LA UMAG PARA EL PERIODO 2026-2030

José Maripani fue reelecto como rector de la Universidad de Magallanes (UMAG) para el periodo 2026-2030, luego de imponerse en las elecciones desarrolladas entre el cuerpo académico habilitado para sufragar.

El actual rector obtuvo un total de 113 votos, superando a Juan Carlos Judikis Preller, quien alcanzó 99 preferencias en el proceso eleccionario. Además, se registraron 4 votos nulos y 7 votos en blanco.

Con este resultado, Maripani continuará encabezando la principal casa de estudios superiores de la región por un nuevo periodo de cuatro años, consolidando la continuidad de su gestión al frente de la institución.

José Maripani es Contador Auditor y Doctor en Economía, trayectoria académica y profesional que ha desarrollado junto a su labor en la Universidad de Magallanes. Durante el nuevo periodo, estará a cargo de conducir los desafíos institucionales de la casa de estudios en materia de desarrollo académico, investigación, vinculación con el medio y fortalecimiento de la educación superior en la región.

Por su parte, Juan Carlos Judikis Preller, profesor de Inglés y Doctor en Educación, fue el otro candidato que participó en la elección rectoral, representando una alternativa de conducción para la universidad.

La jornada se desarrolló conforme al calendario establecido por la institución y definió la continuidad de José Maripani como máxima autoridad universitaria para el periodo 2026-2030.

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