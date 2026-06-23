Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de junio de 2026

JOSÉ MARIPANI ES REELECTO COMO RECTOR DE LA UMAG PARA EL PERIODO 2026-2030

El académico obtuvo 113 votos y se impuso a Juan Carlos Judikis Preller en las elecciones internas de la Universidad de Magallanes. Con este resultado, continuará liderando la casa de estudios por un nuevo periodo de cuatro años.

drmaripani

José Maripani fue reelecto como rector de la Universidad de Magallanes (UMAG) para el periodo 2026-2030, luego de imponerse en las elecciones desarrolladas entre el cuerpo académico habilitado para sufragar.

El actual rector obtuvo un total de 113 votos, superando a Juan Carlos Judikis Preller, quien alcanzó 99 preferencias en el proceso eleccionario. Además, se registraron 4 votos nulos y 7 votos en blanco.

Con este resultado, Maripani continuará encabezando la principal casa de estudios superiores de la región por un nuevo periodo de cuatro años, consolidando la continuidad de su gestión al frente de la institución.

José Maripani es Contador Auditor y Doctor en Economía, trayectoria académica y profesional que ha desarrollado junto a su labor en la Universidad de Magallanes. Durante el nuevo periodo, estará a cargo de conducir los desafíos institucionales de la casa de estudios en materia de desarrollo académico, investigación, vinculación con el medio y fortalecimiento de la educación superior en la región.

Por su parte, Juan Carlos Judikis Preller, profesor de Inglés y Doctor en Educación, fue el otro candidato que participó en la elección rectoral, representando una alternativa de conducción para la universidad.

La jornada se desarrolló conforme al calendario establecido por la institución y definió la continuidad de José Maripani como máxima autoridad universitaria para el periodo 2026-2030.


UMAG

JUAN CARLOS JUDIKIS PRESENTÓ SU PROGRAMA PARA LA RECTORÍA DE LA UMAG Y PLANTEÓ RECUPERAR LA CONFIANZA INSTITUCIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

40% DE AVANCE REGISTRA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL OVEJERO

Leer Más

La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.

La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.

calleovejero
nuestrospodcast
drmaripani

JOSÉ MARIPANI ES REELECTO COMO RECTOR DE LA UMAG PARA EL PERIODO 2026-2030

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
drmaripani

JOSÉ MARIPANI ES REELECTO COMO RECTOR DE LA UMAG PARA EL PERIODO 2026-2030

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
PLAZA JUSTICIA HOSPITAL6

SERVICIOS DE JUSTICIA ATENDERÁN ESTE JUEVES EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Educación financiera y deudas

MAGALLANES CONCENTRA EL 72% DE LAS DEMANDAS JUDICIALES POR DEUDAS EN LA ZONA AUSTRAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.